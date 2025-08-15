Fallece un hombre tras un accidente con un arma de fuego en Rincón de Seca (Murcia)

Un hombre ha fallecido tras dispararse accidentalmente en el pecho con una pequeña arma de fuego, según han informado fuentes del 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada a las 14.10 horas que avisaba del incidente, ocurrido en la pedanía murciana de Rincón de Seca, y de que el hombre, padre de la llamante, había quedado inconsciente tras el disparo.

La Policía Nacional, al llegar al lugar ha informado que el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria y ha solicitado asistencia sanitaria urgente. Hasta allí se ha desplazado una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias (UME) pero, pese a los esfuerzos realizados, el hombre ha fallecido.