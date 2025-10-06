Fallece un hombre en el incendio de su casa en Los Barreros (Cartagena)

Un hombre ha fallecido este lunes en el incendio de su vivienda de la calle Isabel la Católica, en Los Barreros, Cartagena, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido una llamada a las 14.48 horas avisando del incendio y de que podría haber una persona dentro de la vivienda.

Hasta el lugar se han desplazado Policía Local de Cartagena, una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, una ambulancia de Protección Civil Cartagena y bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena.

La Policía Local ha procedido a realizar la reanimación cardiopulmonar al hombre que ha fallecido y al que habían sacado de la vivienda al ser los primeros en acudir. El 061 ha continuado con las labores de reanimación a su llegada, aunque no han tenido éxito.

Al mismo tiempo, los sanitarios han atendido a familiares del fallecido. En concreto, un hombre de 52 años de edad, con síntomas de intoxicación por inhalación de humo y una mujer de 76 años que ha sido trasladada al Hospital Santa Lucía de Cartagena también por inhalación de humo.

De momento se desconocen las causas que han originado el incendio.