Francisca Moya, Premio Mayor del Año 2025 en la Región de Murcia: “A los jóvenes les falta la posibilidad de ser ellos mismos”

Francisca Moya (Cieza, 1942), Premio Mayor del Año 2025 en la Región de Murcia. Es toda una eminencia en el ámbito universitario de las Letras y las Humanidades, no solo en la Región de Murcia, sino también en España. Es una mujer que rompió moldes, habla y escribe pausada y asegura que la noche es su "hábitat" natural para escribir, o para hacer su trabajo intelectual más íntimo. El último libro que publicó se titula "Si las mujeres hablaran…", donde se dirige de tú a tú al género femenino y apuesta por la concordia y por el entendimiento entre sexos. En 1972 fue la primera mujer en obtener una cátedra de Filosofía Clásica en la Universidad de Murcia. Cita, en su discurso, a los clásicos, a poetas como Virgilio, Ovidio o Tibulo, fuentes de inspiración para ella en valores y ejemplos a seguir en algunas de sus enseñanzas (éticas y estéticas). Francisca reflexiona sobre las nuevas generaciones y cuáles son sus claves para vivir una vida plena y en paz: la contemplación, el amor a las plantas, a la Literatura y la conexión con la naturaleza y la familia. Este es el resultado de una cariñosa charla epistolar con la flamante ganadora de este galardón -a propuesta del ayuntamiento de su Cieza natal- como mayor, mujer y ejemplo a seguir para la sociedad murciana. Pasen, lean y "mastiquen" cada una de sus palabras.

¿A qué edad y cuándo se da usted cuenta de su amor por las Letras?

Tenía catorce años, empezaba 4º de Bachillerato Elemental y apareció en mi vida una profesora de Latín, doña Pepita Semitiel. Nos descubrió a sus alumnas los misterios de esta lengua, y su pasión nos hizo disfrutarla; yo me enamoré del Latín. Aunque me encantaban las Matemáticas y la Física, decidí cursar Letras en el Bachillerato Superior.

Fue usted la primera mujer en hacer el discurso de apertura de la Universidad de Murcia. ¿Sobre qué versó? ¿Qué les contó a los futuros licenciados?

Bueno, sí, la primera. El discurso de apertura de curso se asignaba a las Facultades por orden; en el de 1982-1983 le correspondía a Filosofía y Letras y también, por orden, a mí. Decidí hablar del poeta latino Tibulo, cuyo bimilenario de su muerte celebraríamos en 1983; pero lo elegí, sobre todo, porque sus poemas eran -y son- actuales y están llenos de sabiduría. Él canta al amor, es el eje de su poesía; defiende la vida sencilla, la necesidad de volver a la naturaleza, desprecia las riquezas y la ambición. Está en contra de la guerra y entona un precioso himno a la paz y a la esperanza. Eso les conté.

¿Qué no tienen los jóvenes de hoy en día?

Por ejemplo, salvo una minoría, saber latín y griego. Los jóvenes parecen tenerlo todo, pero no es así. Creo que a los jóvenes (la mayoría, no todos), les falta la posibilidad de ser ellos mismos. Tienen que ser lo que los demás quieren que sean, casi como siempre, pero ahora con una exposición pública brutal. Lo auténtico, a mi juicio, escasea más que nunca. No es culpa de ellos, sino de una sociedad que no les deja “pensar” y que, además, les ha arrebatado valores que hacen verdaderos seres humanos y que forjan un mundo mejor; son: respeto, tolerancia, solidaridad, autocontrol y esfuerzo.

¿Qué le han enseñado los clásicos? ¿Qué valores echa en falta en la sociedad postmoderna, frente al conocimiento y la sabiduría de Grecia y Roma?

Enseñan que el hombre es un ser efímero, que debe vivir según la naturaleza, que no puede aspirar a ser un dios, que hacer el mal es peor que sufrirlo, que nadie nos es ajeno; enseñan la moderación, ‘nada en demasía’, que el hombre debe pensar y conocerse a sí mismo, amar la belleza y la bondad, valorar el esfuerzo, cultivar la "tolerantia" y la "patientia", saber que la máxima libertad es la de vencerse a sí mismo, no la de ser esclavos de los instintos, o que la grandeza del hombre está en la humildad y la solidaridad. Para ello, se necesita educación, "paideia", "humanitas". Estos valores no sirven ahora.

Qué opina de la cultura de Instagram y del teléfono móvil para todo. ¿En qué momento perdimos la conexión con la realidad?

Esta "cultura" de Instagram, TikTok, Facebook, la conozco solo de oídas, pero sí sé que el móvil es fantástico para estar conectados con los nuestros y utilísimo para todos, pero -se ha demostrado- es adictivo, y hay muchos usuarios que, con su actitud, influyen negativamente en los demás y, lo que es peor, hay muchos que se dedican sin compasión a hacer daño, con burlas, mentiras, calumnias, acoso, odio, pornografía, etc., haciendo sufrir injustamente a personas inocentes. ¡Y niños de 10 años tienen móviles! La conexión con la realidad se perdió, mas, si se acude a la educación, se solucionará.

Su última obra se titula "Si las mujeres hablaran…". ¿Si hablaran las mujeres, iría el mundo algo mejor?

"Si las mujeres hablaran..." estaba llena de esperanza, pero no ha funcionado; sin embargo, hay que tener esperanza, aunque las mujeres no estemos siempre ‘a la altura’. A veces, actuamos como el machismo que rechazamos. No obstante, la mayoría de las mujeres están ya haciendo un mundo mejor, más justo, más cordial, más humano; lo vemos en la Administración, en las empresas, en la Sanidad, en la sociedad. Hay mujeres extraordinarias que se ponen en el lugar del otro y enseñan los valores femeninos a los hombres. Creo que mujeres y hombres caminarán juntos con los mismos objetivos.

Ha sido galardonada recientemente con el premio "Mayor del Año". ¿Deberíamos cuidar más a nuestros mayores?

Sí, es, para mí, un gran honor, que agradezco de nuevo al ayuntamiento de Cieza, que me propuso al premio, y a nuestra Comunidad, que me lo otorgó, y a las personas que están detrás de estas instituciones. Y, en cuanto a la pregunta, diré que, claro, es obligación cuidar a nuestros mayores, empezando por la familia -hijos y nietos, sobre todo-, que se olvida a veces de ellos; debe cuidarlos el Gobierno, como lo hace, aunque no llega a todos, y los mayores deberíamos acompañar y ayudar a los que están solos y necesitados de amor; darlo lleva consigo el recibir mucho más de lo que se da.

¿Qué es lo que más feliz le hace en la vida y por qué?

Feliz, dice la RAE, es "el que tiene felicidad", y esta es un 2estado de grata satisfacción espiritual y física". Parece que ser feliz es algo casi imposible. Sin embargo, se puede aprender a ser feliz quitando codicia, como decía Epicuro, manteniéndose en el ‘nada en demasía’ y disfrutando de lo que se tiene. Muchas cosas me hacen feliz, contemplar la naturaleza, trabajar, sobre todo, con mis libros, cuidar mis plantas, ayudar si se puede, y, sobre todo, gozar de toda mi familia unida y sonriente. Y para la adversidad -soy optimista- tengo fe y esperanza, creo en la providencia y sé que "todo es para bien".