Frío y lluvias, el otoño llega a la Región de Murcia en forma de aviso amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 27 de octubre, cielos muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nubosos al final de la tarde en la Región de Murcia.

Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en varias comarcas de la Región durante las primeras horas de este lunes

Según el boletín emitido, se prevén precipitaciones localmente intensas, con acumulaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora y posibilidad de tormentas eléctricas. Las zonas afectadas serán el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, donde el aviso estará vigente hasta las 6.00 horas del lunes. La probabilidad de que se produzcan estos fenómenos se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.