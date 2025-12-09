El frío da un poco de respiro y las máximas superarán los 20 grados en la Región este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 9 de diciembre, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas irán en ascenso. Lo vientos soplarán flojos variables.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 3 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.