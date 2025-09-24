El Gobierno central anuncia ahora anuncia una inversión de 300 millones de euros en la nueva planificación energética de la Región de Murcia

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo central invertirá más de 300 millones de euros en la nueva planificación energética de la Región de Murcia, lo que permitirá multiplicar por más de 2,5 su consumo energético a 2030.

"Se trata de una inversión importantísima que cuadruplica la de la planificación anterior del periodo 2021-2026 y que demuestra el compromiso del Gobierno de España con la Región de Murcia para dar respuesta a nuestras necesidades energéticas", ha indicado Lucas.

El nuevo plan del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico supone 444 nuevos kilómetros de tendido eléctrico para los corredores eléctricos que pedía el gobierno regional, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Entre las medidas más destacadas, Lucas ha señalado el refuerzo de la potencia en la zona de Escombreras para dar respuesta a los proyectos de hidrógeno renovable y para habilitar nuevos desarrollos industriales, ferroviarios y promociones para nuevas viviendas.

Además, se llevará la red eléctrica a la zona noroeste en el entorno de Caravaca, con la creación de nuevos corredores y una nueva subestación que se conecta con el centro de la Región de Murcia, con Andalucía y con Comunidad Valenciana, asegurando una red mallada y fiable.

"También se refuerza el apoyo a la red de distribución actuando sobre varias subestaciones, en especial para reforzar la capacidad disponible en la ciudad de Murcia. Y para todo ello el Gobierno de España ha lanzado a tramitación un Real Decreto que incrementa los límites de inversión en redes eléctricas para orientar esa inversión a desarrollos residenciales e industria, de manera que damos respuesta a las necesidades de nuevas demandas eléctricas", ha concluido el delegado.