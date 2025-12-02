El Gobierno de la Región de Murcia pelea por siete millones de fondos europeos para vivienda

El Gobierno regional está negociando la reprogramación de fondos europeos destinados a vivienda asequible por un valor aproximado de 7 millones de euros.

Así lo ha anunciado esta tarde en Bruselas el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, que ha participado como ponente en la reunión de las Comisiones de Vivienda y Empleo del Parlamento Europeo.

El titular de Fomento ha explicado el nuevo modelo de vivienda protegida, la denominada Vivienda Asequible de la Región de Murcia, que surge como respuesta del Ejecutivo regional a la situación actual de "emergencia residencial" de jóvenes y familias, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Asimismo, ha destacado los "casos de éxito" de aplicación de los fondos europeos a las políticas de hogar en la Región de Murcia. En concreto, García Montoro ha citado el programa de rehabilitación energética de edificios, cofinanciado con los fondos Next Generation, que "ha sido redotado, fruto de la buena ejecución de estas ayudas por parte de la Comunidad, lo que supone doblar la cuantía económica destinada a estas subvenciones, y alcanzar así más de 42 millones de euros".

El consejero se ha referido también al programa de erradicación del chabolismo, cuyos "excelentes resultados" le han hecho merecedor del premio 'Estrella de Oro' del concurso #EuropaSeSiente, al considerarlo como el mejor proyecto cofinanciado por la Unión Europea.

Retos del sector de la construcción

En el debate celebrado en la sede del Parlamento Europeo, el titular de Fomento ha resaltado la escasez de mano de obra cualificada, una demanda de los constructores y uno de los factores que dificultan el acceso a la vivienda. Al respecto, ha señalado que el Ejecutivo regional destina una importante inversión para mejorar las competencias profesionales y dar respuesta a la demanda del sector de la construcción.

El responsable regional ha citado la complicada burocracia y la falta de suelo disponible, como culpables de la "generación perdida de la vividan" que "pretendemos atajar con el nuevo proyecto de ley de Vivienda Asequible en el que ya estamos trabajando tras el bloqueo del Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística por parte de los grupos de la oposición en el parlamento regional".

Ante el inminente Plan de Vivienda Asequible Europeo, el consejero ha propuesto al Parlamento Europeo que profundice en la inversión en formación y recualificación profesional "como tratamiento paliativo del déficit de trabajadores en el sector de la construcción que nos traslada la Federación Regional de Empresarios de la Construcción". También ha planteado incluir nuevas ayudas para la innovación en la industrialización de la construcción, así como subvenciones para equipamientos o maquinarias en centros educativos e, incluso, realizar campañas destinadas a los jóvenes para que apuesten por formarse en este sector y como una forma de promover la movilidad educativa y laboral.