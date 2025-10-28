El Gobierno regional acusa al Ejecutivo central de "desgobierno" y "falta de competencia" en los cortes de agua

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha acusado al Ejecutivo central de "desgobierno" y "falta de competencia" en la gestión de la crisis relacionada con los cortes del suministro de agua potable en los municipios del Campo de Cartagena tras la dana Alice.

López Miras ha afirmado que la situación vivida por los vecinos del entorno del Mar Menor y, especialmente, de Torre Pacheco, "es desde luego la mayor incapacidad, la mayor falta de gestión por parte de la Administración del Estado que se recuerda en mucho tiempo".

Asimismo, ha criticado que la Mancomunidad de Canales del Taibilla, la Delegación del Gobierno, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Confederación Hidrográfica del Segura estén "intentando poner excusas y parches cuando la responsabilidad es exclusivamente de ellos".

"Demasiados días, muchos vecinos, insisto, sobre todo en Torre Pacheco, sin agua potable, buscando excusas. Mancomunidad, Confederación, Delegación del Gobierno, cuando los responsables son ellos", ha lamentado.

Finalmente, López Miras ha exigido al Gobierno central que "dejen de echar balones fuera, de poner excusas" y que "asuman su responsabilidad" para evitar que vuelva a ocurrir una situación similar.