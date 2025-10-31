El Gobierno regional "lamenta que la oposición bloquee el Decreto-ley de Vivienda Asequible"

El Gobierno regional ha lamentado que los grupos de la oposición "hayan votado en contra del Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Ordenación Urbanística, una norma que habría permitido impulsar la construcción de más viviendas asequibles y facilitar el acceso al hogar a jóvenes y familias de rentas medias".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha defendido en la Asamblea Regional que el decreto ley de vivienda "nacía con el objetivo de dar respuesta a una emergencia residencial que no puede esperar más", y ha reprochado a los grupos parlamentarios que "hoy tenían la gran oportunidad de situarse del lado de los ciudadanos y no de los intereses partidistas, y la han desaprovechado", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

García Montoro ha advertido de que "con su bloqueo, la oposición impide poner más vivienda asequible en el mercado y dar respuesta a miles de jóvenes y familias de rentas medias que esperan una oportunidad para acceder a un hogar".

"El objetivo de este decreto era poner más vivienda en el mercado, especialmente para los jóvenes, y hacerlo de forma inmediata y eficaz", ha subrayado García Montoro. "Hoy la oposición ha perdido una oportunidad histórica para formar parte de la solución y con su voto pasa a formar parte del problema del acceso al hogar", ha añadido.

El titular de Fomento ha apuntado que la norma "es fruto del diálogo y de la colaboración con los principales agentes del sector" y que "contiene medidas innovadoras de aplicación inmediata, para aumentar la oferta de vivienda, simplificar trámites urbanísticos y reducir los plazos administrativos". Entre ellas ha destacado la creación de la nueva tipología de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, "una figura más flexible que moderniza el concepto de vivienda protegida y permite ofrecer hogares a precios limitados en menos tiempo".

El decreto también incluye primas de edificabilidad de hasta el 40 por ciento para viviendas protegidas, y hasta el 50 por ciento en suelos municipales destinados a vivienda asequible, así como la creación del Panel de Impulso Urbanístico (PIU), un órgano de coordinación para resolver los bloqueos que retrasan la construcción de nuevas viviendas protegidas.

El responsable regional ha incidido en que "el Gobierno regional de Fernando López Miras ha demostrado su compromiso para aportar a la sociedad soluciones reales y eficaces" y ha señalado que "la Región de Murcia fue pionera con el Aval Joven y con programas de alquiler para familias vulnerables que hoy son referentes en toda España".

El consejero ha reiterado, no obstante, el compromiso del Gobierno regional de seguir impulsando medidas que faciliten el acceso a la vivienda "para evitar que haya una generación perdida de la vivienda en la Región de Murcia".