El Gran Árbol de la Navidad "brilla" como nunca con los niños de Aladina y la complicidad de Richard Gere

El Gran Árbol de la Navidad de Murcia se ha iluminado este viernes gracias a los niños de la Fundación Aladina, que han sido los encargados de encender la llama de la ilusión y la magia en una Plaza Circular abarrotada como nunca.

Miles de personas se han congregado en el entorno de la céntrica rotonda, Alfonso X y la avenida Primo de Rivera para disfrutar del espectáculo que han protagonizado los pequeños pacientes oncológicos del hospital Virgen de la Arrixaca, apadrinados por el matrimonio formado por Alejandra y Richard Gere.

La jornada festiva ha comenzado con la actuación infantil de la Pandilla de Drilo y el dj Carlos Jean, con una Plaza Circular a rebosar de murcianos y visitantes de todas las edades desde primera hora de la tarde.

Tras ello, los pequeños de Fundación Aladina, protagonistas del momento más mágico de la tarde, han llegado a los pies del Gran Árbol de la Navidad, junto al matrimonio Gere. El alcalde de Murcia, José Ballesta; el fundador de Fundación Aladina, Paco Arango, y su directora, Isthar Espejo, han acompañado a los pequeños de esta tarde mágica.

Tras conversar con el matrimonio Gere y los responsables de Aladina, el alcalde ha animado a los niños de la Fundación a elevar un gran corazón, símbolo de la historia de la ciudad, hasta la estrella que corona el Árbol de Navidad, al ritmo del latido de la ilusión.

Al llegar al punto más alto, y con la ayuda de 3.000 pequeños árboles luminosos distribuidos entre los asistentes, el gran emblema de la Navidad ha quedado iluminado con un haz de luz de 2 kilómetros de altura que se ha podido ver desde toda la Vega Baja.

El encendido del árbol ha estado acompañado de un espectáculo piromusical con efectos especiales de alto impacto como una pantalla LED de 167 metros lineales, 20 láseres RGB, 16 máquinas de CO2, 20 máquinas de atmósfera, ocho de nieve y pompas, así como 16 de pirotecnia de monodisparo y 65 cañones luminosos con los que se ha proyectado el árbol virtual de dos metros de altura.

Tras ello, el dj y productor musical Carlos Jean ha amenizado la noche con un espectáculo en el que han sonado algunos de sus grandes éxitos, como 'Gimme the base', 'Blackstar' o 'Lead the way'. Nominado seis veces a los Grammy Latinos y con un Premio Ondas a mejor DJ, Carlos Jean es autor de 10 discos en solitario, actualmente es el Head of Music de Hogarth Spain y ha creado bandas sonoras de películas como 'Guerreros', 'Combustión', 'Yucatán' o 'Hasta el Cielo'.

El Gran Árbol de Navidad, que permanecerá en la Plaza Circular hasta el final de las fiestas navideñas, está formado, además, por medio millón de bombillas LED de ultra bajo consumo, está coronado por una estrella de Oriente y cuenta con 200 adornos gigantes de colores blanco y rojo, 11 kilómetros de espumillón, 250 focos LED RGB y 200 maceteros luminosos.

También se han dispuesto dos escenarios para espectáculos y conciertos, cinco zonas diferenciadas para talleres infantiles simultáneos, seis pantallas LED gigantes y zona de foodtrucks.

Por otro lado, incorpora un novedoso sistema de sonido 360 para garantizar que el sonido de las numerosas actuaciones programadas se pueda seguir en cualquier punto de la plaza, al tiempo que minimiza el impacto sonoro fuera para evitar molestias a los vecinos.

Bajo el eslogan 'Una Navidad para la Historia', Murcia celebra este 2025 las fiestas navideñas con una programación que arrancaba el pasado fin de semana con el encendido de la iluminación especial festiva en todo el municipio y continúa hoy con el Gran Árbol de Navidad.

El evento se ha podido seguir a través de la página web y de la app Tu Murcia, que ha facilitado que quienes no pudieran desplazarse hasta la Plaza Circular pudiera vivir uno de los momentos más mágicos de las fiestas. Así, momentos antes del inicio, los usuarios de la app han recibido una notificación en sus dispositivos móviles que les permitía acceder al vídeo en directo del encendido del gran emblema de la Navidad.

Asimismo, se ha puesto en marcha un dispositivo para facilitar la movilidad de quienes acudían a la Plaza Circular. Durante toda la jornada, el servicio de tranvía y autobús ha sido gratuito, permitiendo a la ciudadanía desplazarse sin necesidad de buscar aparcamiento y, para quienes han optado por el vehículo privado, han podido estacionar de forma gratuita en los aparcamientos disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia, continuando a pie o en transporte público hasta su destino.

Con el corte de tráfico en Plaza Circular, se han habilitado paradas alternativas de autobuses y tranvía, con el objetivo de facilitar el acceso al entorno donde tenía lugar el encendido del árbol de Navidad.

Asimismo, para garantizar el correcto desarrollo del evento, se ha diseñado un dispositivo especial de seguridad formado por 128 agentes de Policía Local, así como un operativo de Bomberos con 14 efectivos y cuatro vehículos, incluyendo retenes específicos por aglomeración, fuegos artificiales y requerimientos policiales. El dispositivo se ha completado con 20 voluntarios y seis técnicos de Protección Civil, además de dos ambulancias de soporte vital básico y avanzado.