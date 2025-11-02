Hallan fallecido a un varón en un contenedor de reciclaje de Las Torres de Cotillas

Servicios Sanitarios de Emergencia solo han podido certificar el fallecimiento de un varón, del que no se tienen más datos, que ha sido hallado, parcialmente dentro, de un contenedor de reciclaje en Las Torres de Cotillas.

La alerta se recibió a las 0.32 horas de esta madrugada tras una llamada al Teléfono Único de Emergencias '1-1-2'. Varias unidades de Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), Guardia Civil y sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar el óbito.