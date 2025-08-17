Herida tras chocar frontalmente su coche contra una palmera en Cartagena

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido a una mujer, de 55 años de edad, que ha resultado herida en un accidente de tráfico que se ha producido frente al Auditorio del Batel, en el puerto de Cartagena.

A las 7.20 horas, numerosas llamadas al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaron de un accidente de circulación en el que un turismo había chocado frontalmente contra una palmera.

Los hechos tuvieron lugar en el puerto de Cartagena. Al lugar del suceso se desplazaron de inmediato una patrulla de la Policía Local de Cartagena y servicios sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A consecuencia del impacto, una mujer de 55 años tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena para ser atendida de sus heridas.