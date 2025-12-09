Un hombre de 62 años resulta herido al volcar su camión en El Escobar (Fuente Álamo)

El conductor de un camión ha tenido que ser rescatado por los bomberos, atendido por sanitarios y trasladado al hospital tras volcar el vehículo que conducía cuando circulaba por una carretera que va a una cantera desde la pedanía de El Escobar, en el término municipal de Fuente Álamo de Murcia, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada a las 7.22 horas avisando de que un camión de gran tonelaje había volcado y que su conductor estaba herido y atrapado en la cabina.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local, Guardia Civil, ambulancia con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

Tras ser excarcelado por los bomberos, el conductor accidentado, un hombre de 62 años, ha sido atendido por los sanitarios del 061 y trasladado en ambulancia al hospital Santa Lucía de Cartagena con lesiones pendientes de valoración.