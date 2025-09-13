Acceso

Un hombre y una mujer resultan heridos en un accidente de tráfico registrado en Torre Pacheco (Región de Murcia)

Uno de ellos quedó atrapado en su coche

Un camión de Bomberos de Murcia, en una imagen de archivoLa Razón
    A. Molina
Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido a dos personas heridas, un hombre y una mujer, en un accidente de tráfico registrado en el municipio de Torre Pacheco.

Sobre las 12.37 horas, varias llamadas al Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaban de un accidente en una intersección de la carretera RM-F26, a la altura del kilómetro 7, en Torre Pacheco. El siniestro dejó dos personas heridas, un hombre de 48 años y una mujer de 41 años.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, así como efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.

Uno de los accidentados quedó atrapado en el interior de su coche y fue auxiliado por los bomberos. Finalmente, ambos heridos fueron trasladados al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier, para recibir la atención sanitaria necesaria.

