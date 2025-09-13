Un hombre y una mujer resultan heridos en un accidente de tráfico registrado en Torre Pacheco (Región de Murcia)

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido a dos personas heridas, un hombre y una mujer, en un accidente de tráfico registrado en el municipio de Torre Pacheco.

Sobre las 12.37 horas, varias llamadas al Centro de Coordinación y Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaban de un accidente en una intersección de la carretera RM-F26, a la altura del kilómetro 7, en Torre Pacheco. El siniestro dejó dos personas heridas, un hombre de 48 años y una mujer de 41 años.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, así como efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia.

Uno de los accidentados quedó atrapado en el interior de su coche y fue auxiliado por los bomberos. Finalmente, ambos heridos fueron trasladados al hospital Los Arcos del Mar Menor, en San Javier, para recibir la atención sanitaria necesaria.