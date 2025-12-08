La Junta de Gobierno de Murcia aprueba dos proyectos para construir 350 viviendas en La Ñora y Cabezo de Torres

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha dado un nuevo impulso a dos proyectos residenciales en las pedanías de La Ñora y Cabezo de Torres que sumarían la construcción de más de 350 nuevas viviendas.

Uno de los acuerdos supone el paso definitivo para impulsar y completar el desarrollo del Sector TM-203 de La Ñora, con la aprobación la actualización del proyecto se reactiva y culmina este desarrollo residencial que contempla la construcción aproximada de unas 290 viviendas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Con su aprobación el Ayuntamiento posibilita que la zona pueda contar con las infraestructuras necesarias para avanzar en su transformación urbana. Esto permitirá culminar un ámbito de forma ordenada y completar las obras que quedaban pendientes en el centro de la pedanía.

La superficie total de esta unidad de actuación en la pedanía de La Ñora es de 56.394 m2, con una edificabilidad total de 33.836 m2. Para las zonas verdes se destinan casi 7.500 m2, y más de 1.300 m2 para un área destinada a juegos para niños.

"Con este acuerdo, el Ayuntamiento avanza en la consolidación de uno de los desarrollos residenciales más relevantes de la zona, impulsando la finalización de infraestructuras necesarias y favoreciendo el crecimiento ordenado de La Ñora, que cuenta con buenos accesos y comunicaciones", han señalado.

Otro de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno es la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación II del Plan Parcial PM-CT5, con un propietario único, que supone un importante avance para la construcción de un edificio que acogerá cerca de 55 viviendas en esta pedanía.

La superficie total de esta unidad es de 5.403 m2, de los que 6.213 son edificables. Además, se contemplan zonas verdes en una superficie de unos 200 m2, y viales públicos en casi 2.500 m2.