Lío en Murcia: el delegado del Gobierno pide a la Guardia Civil impedir la "concentración" de Vox este miércoles frente a un centro de menores

El delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha ordenado a la Guardia Civil que impida la "concentración" anunciada por Vox para este miércoles frente al centro de menores de Santa Cruz, en Murcia, y ha insistido en que se trata de una actuación "ilegal", según informaron fuentes de la institución en un comunicado.

Lucas se ha referido a una convocatoria difundida por redes sociales por representantes de Vox en las que se anuncia un contacto informativo con el portavoz nacional en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, y el presidente del partido en Murcia, José Ángel Antelo, frente al centro.

La Delegación del Gobierno ha detectado, a través de mensajes de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp y redes sociales, que la pretensión de Vox con esta convocatoria es movilizar a ciudadanos hasta las inmediaciones del centro de menores de Murcia.

Lucas ha manifestado "la obligación de proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana, en aplicación del principio de interés superior del menor" y ha insistido en que la convocatoria "no ha sido solicitada oficialmente por los cauces establecidos y, por lo tanto, es ilegal y podría incurrir en un delito de odio".

A esto, la Delegación del Gobierno ha añadido que el ejercicio del derecho de reunión "no ampara una concentración que suponga hostigamiento o señalamiento de colectivos vulnerables o aquellas que generen riesgo para la convivencia o la integridad de las personas".