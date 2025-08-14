Lluvias y mucho calor, la combinación que lleva este jueves a la Región de Murcia a estar en alerta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 14 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde no se descartan tormentas por la tarde, más probables e intensas en el Noroeste.

Las temperaturas irán en descenso, localmente sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a sureste por la tarde, ocasionalmente moderados.

La Aemet ha emitido un aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por tormentas y lluvias en el Noroeste de 18.00 a 21.00 horas y del mismo nivel y en el mismo periodo de tiempo pero por altas temperaturas en la Vega del Segura.

En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.