Tiempo
Lluvias y mucho calor, la combinación que lleva este jueves a la Región de Murcia a estar en alerta
La Aemet ha emitido un aviso de fenómenos adversos sobre todo en el Noroeste
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 14 de agosto, en la Región de Murcia, cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde no se descartan tormentas por la tarde, más probables e intensas en el Noroeste.
Las temperaturas irán en descenso, localmente sin cambios en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a sureste por la tarde, ocasionalmente moderados.
La Aemet ha emitido un aviso de fenómenos adversos de nivel amarillo por tormentas y lluvias en el Noroeste de 18.00 a 21.00 horas y del mismo nivel y en el mismo periodo de tiempo pero por altas temperaturas en la Vega del Segura.
En concreto, para esta jornada se esperan 24 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 20 de mínima y 35 de máxima en Caravaca de la Cruz; 23 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 36 de máxima en Yecla; y 24 de mínima y 38 de máxima en la ciudad de Murcia.
