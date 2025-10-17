Acceso

Las lluvias regresan a la Región de Murcia: Tormentas y descenso de las temperaturas este viernes

Los chubascos serán intensos en las sierras

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 17 de octubre, cielos nubosos con chubascos ocasionales, más probables e intensos en las sierras y por la tarde, cuando podrán ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos de componente este por la tarde.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 11 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 13 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 16 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.

