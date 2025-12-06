López Miras apela en el Día de la Constitución a "defender y proteger" la democracia y la libertad

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, resaltó hoy, Día de la Constitución española, que "la democracia y la libertad que hoy disfrutamos no son algo que exista porque sí, sino que debemos defenderlas y protegerlas en todo momento".

Con motivo de la conmemoración de los 47 años desde la aprobación en referéndum de la norma suprema del ordenamiento jurídico español, López Miras puso en valor que "el crecimiento y el desarrollo de la Región de Murcia ha estado ligado al progreso de la España constitucional".

Así, recordó que "la Constitución ha sido la palanca que ha permitido a España vivir el mayor periodo de transformación social y económica", y que "desde el entendimiento, el diálogo y el respeto a las diferencias, nuestra nación ha avanzado y se ha modernizado, también en las comunidades autónomas, como un ejemplo y un referente para muchos países".

El jefe del Ejecutivo regional, que asiste este sábado en Madrid, en el Congreso de los Diputados, al acto de conmemoración del Día de la Constitución, añadió que, desde la aprobación de la Carta Magna, "han sido 47 años en los que la Región de Murcia ha definido y consolidado su identidad, aquello por lo que se la reconoce: una tierra de gente trabajadora, hospitalaria, solidaria, honesta e inconformista, que lucha cada día por un futuro mejor".

López Miras también tuvo una mención especial a los jóvenes, a quienes situó como protagonistas del porvenir de España. En concreto, subrayó que "a ellos les corresponde abrir camino y trazar el rumbo de nuestro país", y que deben emprender "con ilusión y esperanza esa tarea que antes afrontaron sus padres y abuelos".

Les animó, además, a hacerlo "con confianza en las instituciones que les representan". Finalmente, el presidente apeló a reivindicar el espíritu de la Constitución y el legado de estas casi cinco décadas de democracia: "Os invito a celebrar una página tan relevante en la historia de nuestro país como es la España constitucional. Desde la Región de Murcia, feliz Día de la Constitución", concluyó.