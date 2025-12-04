López Miras pide que la UE priorice las inversiones para los territorios que sufren mayor falta de agua

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha mantenido hoy en Bruselas una reunión con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, en la que le ha trasladado la necesidad de que la Comisión Europea "priorice inversiones para aquellos territorios que sufrimos un mayor estrés hídrico".

"Le he manifestado a la comisaria que la Unión Europea debe priorizar en sus inversiones a aquellos territorios que por la desertificación, por la sequía o por el cambio climático estamos más expuestos a fenómenos climatológicos adversos como las inundaciones", ha subrayado el presidente. En este último caso, esas inversiones compensarían el hecho de que "tenemos que invertir y llevar a cabo infraestructuras para protegernos de esas inundaciones y de lluvias torrenciales".

Asimismo, el presidente reclamó a la comisaria que la UE impulse una gestión verdaderamente integrada del agua entre los Estados miembros. En este sentido, recordó que "no se pueden hacer gestiones de las cuencas hidrográficas por separado y de espaldas unas a otras", y defendió que "tiene que haber una gestión unitaria del agua en España", porque "la cuenca del Tajo no puede gestionarse de espaldas a la del Segura".

López Miras puso en valor que "la Región de Murcia es líder mundial en gestión del agua", y que la comisaria "conocía nuestros datos de reutilización y depuración", así como "nuestras inversiones para modernizarnos en este campo y convertirnos en el territorio que mejor se ha adaptado a la falta de agua". "Ha tomado buena nota de todo lo que estamos haciendo en la Región de Murcia", añadió.

El jefe del Ejecutivo autonómico propuso a Jessika Roswall visitar la Región de Murcia para comprobar sobre el terreno su modelo líder en depuración, reutilización de aguas y agricultura tecnificada, una invitación que la comisaria aceptó. De hecho, la titular de Agua visitará el 8 de diciembre el stand que la Región de Murcia ha preparado con motivo del primer Foro de Resiliencia Hídrica, que se celebra en Bruselas.

Ejemplo Europeo

Durante la reunión, el presidente también ha trasladado a la comisaria que la Región de Murcia puede actuar como un 'laboratorio' europeo de resiliencia hídrica y reutilización del agua, ofreciendo al resto de países su experiencia para la aplicación práctica de la recientemente aprobada Estrategia Europea de Resiliencia Hídrica.

Así, la intención es que la Región aporte su conocimiento acumulado como territorio sometido históricamente a un elevado estrés hídrico y como referente europeo en soluciones de gestión eficiente del agua.

"He trasladado a la comisaria cómo hemos conseguido ser el territorio que mejor gestiona el agua del mundo, y le he propuesto que formemos parte de esa Estrategia de Residencia Hídrica, para aportar a nivel europeo nuestro conocimiento y lo que llevamos tanto tiempo haciendo en la Región de Murcia", ha afirmado López Miras.

Al respecto, el máximo responsable autonómico ha informado a Roswall de que la Comunidad ha invertido más de 1.600 millones de euros en depuración en los últimos 30 años, lo que ha permitido alcanzar niveles del 98 por ciento de aguas residuales tratadas y reutilizadas.

Esa reutilización "es uno de los grandes desafíos de la Unión Europea, y frente a la media europea, que reutiliza un 5 por ciento de sus aguas urbanas; frente a España, que está en un 10 por ciento, e incluso frente a Israel, que alcanza un 86 por ciento, la Región de Murcia reutiliza un 96 por ciento de sus aguas urbanas", ha subrayado López Miras.

A ello se suma una destacada modernización agraria, con un 87,5 por ciento del regadío ya tecnificado mediante riego localizado. Este dato se encuentra muy por encima de la media nacional del 50 por ciento.

Finalmente, López Miras también informó a la comisaria Roswall de las líneas de innovación que se están poniendo en marcha en este ámbito, como el proyecto Regen-IA, anunciado recientemente. Esta iniciativa, dotada con 7,3 millones de euros, permitirá incorporar inteligencia artificial en las estaciones depuradoras.