López Miras: "En la Región de Murcia no hay lista de espera en los cribados de cáncer de mama"

El presidente del ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha insistido este martes a lo largo de una entrevista en "Las mañanas de RNE", en que en la Región de Murcia "no hay lista de espera en los cribados" del cáncer de mama.

López Miras ha apuntado que el año pasado se hicieron 237.000 citas en los cribados a las que acudieron 153.000 mujeres, alrededor de un 65%. Asimismo, ha asegurado que en lo que respecta a las mamografías la lista de espera es "como máximo" de 19 días.

Con respecto al IV Congreso de Supervivientes de Cáncer "Llenos de vida", organizado por la Fundación Sandra Ibarra, que se celebra este martes en el Centro Cultural Las Claras de Murcia enfocado a las personas que han superado la enfermedad, el presidente regional ha indicado que en la Región de Murcia se realiza un seguimiento a 800 personas supervivientes del cáncer.

Al hilo, López Miras ha afirmado que acoger este congreso es una "suerte" ya que para el ejecutivo es "muy importante sensibilizar a la sociedad, pero sobre todo sensibilizar a las administraciones, en este caso a la regional".