López Miras tendrá que responder en la Asamblea sobre la política de menores no acompañados y vivienda

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras, comparece en la Asamblea para contestar que a las preguntas que le están formulando los portavoces de los grupos parlamentarios,

El grupo parlamentario Popular preguntará a López Miras sobre cómo afectará a los autónomos de la Región de Murcia las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de España.

El grupo parlamentario Vox lo hará sobre realización de pruebas periciales a los menores no acompañados de la Región de Murcia para conocer su edad. Por su parte, el grupo parlamentario Mixto preguntará sobre el precio de la vivienda asequible en la Región de Murcia.

Previamente, el orden del día incluirá la aprobación, en su caso, del Proyecto de Ley de simplificación administrativa y del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2014, de 27 de noviembre, reguladora del transporte público de personas en vehículos de turismo por medio de taxi de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Con la celebración de este Pleno se cerrará el orden del día de la Sesión Extraordinaria, dando comienzo al primer período ordinario de sesiones del tercer año legislativo de la XI Legislatura de la Asamblea Regional.