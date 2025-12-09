María Pérez: “Cuidarnos no va de perfección, sino de repetir pequeños gestos que nos hacen vivir mejor”

María Pérez Espín (Santomera, 1992) es periodista, creadora de contenido y una de las influencers de vida saludable más reputadas de Internet, a la que muchas marcas buscan para que promocione sus productos. No en vano, tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales (@mariapespin), que le escriben y le agradecen su labor desde todas partes del mundo. Acaba de publicar el libro ‘Empieza hoy y cambia tu vida para siempre’ (Editorial Montena, 2025), que se ha convertido en una auténtica revolución y que se ha posicionado como el libro más vendido en los aeropuertos de toda España. María, a pesar de su corta edad, tiene las ideas muy claras y se ha convertido en una líder de opinión para todos aquellos que quieren cuidar de su cuerpo y de su salud. Su estilo es cercano y destila autenticidad y acento ‘murcianico’ por los cuatro costados. Quizá esa es la clave de su éxito. Esta risueña joven santomerana atiende a LA RAZÓN y nos habla de su intensa vida, sus proyectos y sus ilusiones.

¿Cómo le surge la idea de escribir ‘Empieza hoy y cambia tu vida para siempre’?

La idea surgió cuando empecé a darme cuenta de que muchas personas, al ver mis hábitos saludables, me decían que querían cuidarse, pero siempre encontraban algún “pero”. En el libro hablo de mi experiencia personal y de cómo esos pequeños cambios —los que casi no cuestan— son los que realmente mejoran tu día a día. Por eso quise escribir el libro: para recordar que empezar es más fácil de lo que creemos y que nuestro bienestar no debería seguir esperando.

¿Vivimos en una sociedad en la que hemos olvidado lo que son los hábitos saludables?

Creo que no los hemos olvidado, pero sí los hemos dejado en segundo plano por las prisas, el estrés y la idea de que cuidarse requiere mucho tiempo o esfuerzo. Vivimos tan acelerados que, a veces, lo básico —comer mejor, moverse un poco, descansar— se vuelve lo último de la lista. Y, sin embargo, son justo esos pequeños hábitos los que más impacto tienen en cómo nos sentimos.

Usted comenzó en los medios de comunicación, pero rápidamente decidió girar su carrera hacia la creación de contenido en redes sociales. ¿Cuándo, cómo y por qué toma esa decisión?

La decisión llegó de forma bastante natural, cuando me di cuenta de que quería comunicar de una manera más directa y cercana. En redes sentí que podía compartir mi día a día, mis hábitos y mis aprendizajes sin filtros, conectando con personas reales en tiempo real.

Usted siempre hace hincapié en los alimentos antiinflamatorios. ¿Por qué deberíamos llevar una dieta antiinflamatoria? Cuéntenos su historia personal, qué le hizo investigar sobre este tipo de dieta.

Empecé a interesarme por la alimentación antiinflamatoria cuando noté que mi energía, mi digestión e, incluso, mi estado de ánimo cambiaban muchísimo, según lo que comía. Al introducir alimentos más naturales, frescos y menos procesados, me sentí más ligera y con una claridad mental que antes no tenía. Por eso, defiendo este tipo de alimentación: porque ayuda a nuestro cuerpo a funcionar mejor. No se trata de hacer dietas estrictas, sino de entender qué alimentos nos suman y cuáles nos restan.

¿Qué importancia tiene la disciplina para cuidar nuestra salud y nuestra calidad de vida? ¿Cómo se puede encontrar el equilibrio, sin ‘autoexigirnos’ demasiado a nosotros mismos?

La disciplina es importante, pero no en el sentido rígido que solemos imaginar, sino como un compromiso amable con nosotros mismos. Cuando incorporamos hábitos que nos hacen sentir bien, la constancia nace sola, porque empezamos a notar los beneficios en nuestro día a día. Para mí, el equilibrio está en hacerlo fácil y realista: sin obsesionarnos, sin castigarnos y entendiendo que cuidarnos no va de perfección, sino de repetir pequeños gestos que nos hacen vivir mejor.

¿Nuestros abuelos comían mejor? Usted siempre muestra orgullosa las verduras y las hortalizas de su abuelo en su huerta de Santomera. ¿Cuándo ‘desaprendimos’ a comer bien?

Nuestros abuelos no comían perfecto, pero sí lo hacían de una forma mucho más natural: productos de temporada, de la tierra y sin tantas prisas. En la huerta de mi abuelo se ve muy claro: lo simple, lo fresco y lo casero sigue siendo lo que mejor nos sienta. Creo que empezamos a “desaprender”, cuando apareció la comida ultraprocesada y la vida acelerada, que nos hizo buscar lo rápido en lugar de lo saludable. Volver a esas raíces no es nostalgia, es recordar que nuestro cuerpo agradece lo de siempre: comida real y un poco más de calma.

Toda su filosofía healthy y de cuidado por la salud tiene su réplica también en un podcast, ‘Con jengibre y limón’. ¿Es difícil llegar a una audiencia, cuando hay miles de podcasts de las más variadas temáticas en todo el mundo? ¿Es rentable? Cuéntenos sus claves.

Competir en un mundo lleno de podcasts no es fácil, pero creo que la diferencia está en la autenticidad. En ‘Con jengibre y limón’ comparto micrófono con una buena amiga y excelente profesional, Sandra Moñino, y juntas aportamos frescura, cercanía y mucha verdad sobre nuestras rutinas. Esa naturalidad hace que la audiencia se sienta parte de la conversación. ¿Rentable? Lo es, cuando aportas valor y eres constante, porque entonces llegan colaboraciones y proyectos. Para mí, la clave es hablar desde la experiencia real y crear un espacio donde la gente se sienta en casa.

El deporte es una parte importante de su vida y, ahora, además, acaba de ser madre, algo que también cuenta en sus redes, su día a día con su bebé. ¿De dónde saca el tiempo para dedicarse a su trabajo?

Ser madre te pone todo patas arriba, así que he tenido que aprender a organizarme de otra manera, mucho más realista. Ahora aprovecho pequeños ratitos: cuando el bebé duerme, cuando alguien de la familia me echa una mano, o cuando puedo adelantar algo desde el móvil. Ya no existe “el momento perfecto”, pero sí la intención de seguir haciendo lo que me gusta, sin olvidarme de disfrutar esta etapa. Al final se trata de equilibrar, soltar la culpa y entender que no pasa nada por llegar un poco más despacio.

¿Qué consejos le daría a un joven o a una joven que aspira a ganarse la vida creando contenido en Internet?

Les diría que lo más importante es ser auténticos y tener paciencia, porque nada ocurre de un día para otro. Crear contenido no va solo de números, sino de aportar algo real y que te represente, algo que puedas sostener en el tiempo. También es clave formarse, probar, equivocarse y no compararse, porque cada camino es distinto. Cuando haces las cosas con intención y disfrutas del proceso, las oportunidades terminan llegando.

Cuéntenos su deseo en la vida.

A nivel profesional tengo muchos sueños por cumplir, pero también siento una gratitud enorme por todo lo que he conseguido con mucha constancia y trabajo. Ahora que soy madre, el amor se ha multiplicado y mi forma de ver la vida ha cambiado por completo. Valoro muchísimo las pequeñas cosas: la unión familiar, los momentos tranquilos y, por supuesto, la salud, que es lo más importante.