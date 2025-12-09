Más de 5.000 alumnos de la Región participarán en las 24 Olimpiadas Científicas en 2026

Más de 5.000 alumnos y 669 docentes de 250 centros de Secundaria de la Región participarán en las 24 Olimpiadas Científicas en 2026, que cuentan con ayudas a través del 'Programa Regional de Cultura Científica e Innovadora' de la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

La convocatoria de ayudas para 2026 ha sido presentada este martes el consejero, Juan María Vázquez, junto al responsable de la Fundación Séneca, Antonio González, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero ha afirmado que el que objetivo del Gobierno regional al fomentar la organización de olimpiadas científicas es "promover el estudio de las disciplinas científicas, técnicas y humanísticas, desarrollar la creatividad y el espíritu crítico en los alumnos de educación secundaria de la Región e incentivar su orientación especialmente hacia los estudios superiores en las áreas STEM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas --por sus siglas en inglés--".

Estas ayudas se destinan también a financiar los gastos de la participación de los alumnos ganadores en las fases nacional o internacional de los certámenes, y el consejero ha resaltado que la Región de Murcia es "la única en nuestro país que dispone de una convocatoria específica de apoyo a las Olimpiadas Científicas".

En las Olimpiadas celebradas este año, 59 alumnos de la Región compitieron en los certámenes nacionales, en los que lograron una quincena de medallas --incluido un oro en Química y una plata en Matemáticas-- y menciones de honor en las de Física, Biología e Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Vázquez ha destacado que "también tenemos como objetivo captar talento para las universidades de la Región y estimular la creatividad de base científica, poniendo en juego las habilidades, destrezas y aptitudes de los jóvenes para analizar y resolver problemas y situaciones nuevas".

Las actividades financiadas "permiten resaltar la importancia de las distintas disciplinas científicas en el mundo y su contribución a la riqueza y al bienestar, así como propiciar la mejora de la enseñanza de las disciplinas científicas en la Educación Secundaria".

Nuevas áreas de interés

Las olimpiadas cubren no sólo las áreas de interés científico tradicionales como física, química, matemáticas, biología o geología, sino también otras como las de economía y empresa, creatividad, estadística, arquitectura, lógica, salud, informática, ingeniería, dibujo técnico, gestión de proyectos industriales o la Olimpiada Constitucional de la Región de Murcia.

También las ciencias humanas se encuentran representadas con las olimpiadas de Geografía, Francés, Lenguas y Cultura Clásicas o Filosofía.

Una de las novedades de las ayudas para 2026 es la puesta en marcha de tres nuevas olimpiadas: la de Gestión de Proyectos Industriales y la de Dibujo Técnico, organizadas ambas por la Escuela Técnica Superior de ingenieros industriales de la Universidad Politécnica de Cartagena; junto a la Olimpiada Internacional de Lógica, organizada por la asociación Talento STEM.

El consejero Juan María Vázquez ha subrayado que "esta olimpiada se celebra en todo el mundo con el apoyo de la Universidad de Stanford para promover el razonamiento lógico, el pensamiento crítico y la resolución de problemas".

Los equipos finalistas podrán participar en una ronda final presencial con alumnos de todo el mundo en el Campus de Stanford, en California.

El pasado año esta olimpiada internacional, en la que por primera vez participa la Región de Murcia, convocó en todo el mundo a más de 3.500 estudiantes de 90 países y más de 2.100 centros educativos.

Por su parte, la primera edición de la Olimpiada de Gestión de Proyectos Industriales, dirigida a alumnos de Secundaria y FP tiene como objeto fomentar el conocimiento y la comprensión del desarrollo de infraestructuras, productos y servicios.

Se pretende que los estudiantes descubran la importancia de planificar, organizar, ejecutar y controlar proyectos, aplicando herramientas como la estructura de desglose del trabajo (EDT), cronogramas, análisis de riesgos, toma de decisiones y gestión de recursos.

La convocatoria de este año --que se ha incrementado hasta los 49.115 euros-- permitirá desarrollar tanto las 24 olimpiadas organizadas por departamentos de las tres universidades de la Región, sociedades científicas, colegios profesionales y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, como actividades complementarias (conferencias y charlas divulgativas, talleres, exhibiciones o demostraciones científicas) que promocionen vocaciones hacia los estudios superiores en áreas STEM.

Los centros interesados en participar pueden obtener información sobre todas las Olimpiadas a convocar en 2026 en una web puesta en marcha por la Fundación Séneca ('https://olimpiadasrm.fseneca.es/'), en la que pueden además consultar la actualidad de cada una en sus distintas fases de celebración, ganadores e imágenes.