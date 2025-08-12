La mayor parte de la Región de Murcia, en alerta por el calor extremo este martes

La mayor parte de la Región de Murcia se encuentra este martes, 12 de agosto, en aviso por altas temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el aviso se extiende, entre las 13.00 y las 21.00 horas, a la Vega del Segura y el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, y hasta las 22.00 en el Altiplano.

En esas zonas, las temperaturas máximas pueden alcanzar los 39 grados, con una probabilidad entre el 40% y el 70%.

Además, la Aemet ha activado un aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de rachas de vientos muy fuertes en el Altiplano y el Noroeste.