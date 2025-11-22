Tiempo
Mucho frío, temperaturas en descenso y algunas rachas de viento fuertes, este sábado en la Región de Murcia
Los termómetros se desploman en una jornada invernal
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 22 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.
Temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas débiles en el norte de la región; máximas sin cambios. Vientos moderados del noroeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras del norte de la Región durante la mañana.
En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; -2 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 0 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.
