Mucho frío, temperaturas en descenso y algunas rachas de viento fuertes, este sábado en la Región de Murcia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 22 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas débiles en el norte de la región; máximas sin cambios. Vientos moderados del noroeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras del norte de la Región durante la mañana.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; -2 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 0 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.