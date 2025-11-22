Acceso

Mucho frío, temperaturas en descenso y algunas rachas de viento fuertes, este sábado en la Región de Murcia

Los termómetros se desploman en una jornada invernal

MURCIA.-La semana empieza con tiempo estable pero mañana llegan borracas que dejarán llluvias y un vaivén de temperaturas
MURCIA.-La semana empieza con tiempo estable pero mañana llegan borracas que dejarán llluvias y un vaivén de temperaturas
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 22 de noviembre, cielos poco nubosos o despejados.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, con heladas débiles en el norte de la región; máximas sin cambios. Vientos moderados del noroeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras del norte de la Región durante la mañana.

En concreto, se esperan 8 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; -2 de mínima y 13 de máxima en Caravaca de la Cruz; 3 de mínima y 16 de máxima en Lorca; 0 de mínima y 11 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.

