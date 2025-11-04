Murcia defiende una PAC "justa y sostenible" y los agricultores critican la "invasión" de frutas desde Egipto

El secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco José González Zapater, ha participado en el Foro Anual de la Asamblea de Regiones Hortofrutícolas Europeas (ARELFH), celebrado en Bruselas de forma presencial y también 'online', y centrado en el papel de las regiones y las ayudas en las intervenciones sectoriales de frutas y hortalizas en la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC).

En el encuentro se han abordado también los retos de la innovación y la defensa fitosanitaria sostenible en un contexto de reducción de herramientas disponibles para los productores europeos.

En este sentido, el secretario general ha recordado que la Región de Murcia "ha abonado recientemente más de 71 millones de euros a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas, destinados a mejorar la innovación y la sostenibilidad del sistema productivo, cifra que superará los 90 millones en 2026".

Asimismo, ha reiterado la posición de la Región de Murcia frente al planteamiento de la Comisión Europea sobre la PAC posterior a 2028, "que no garantiza los fondos suficientes y plantea una cofinanciación del 30 por ciento por parte de los Estados miembros".

Según el consejero, "se debe avanzar hacia una agricultura más sostenible, pero sin olvidar su rentabilidad", por lo que ha abogado por la necesidad de mantener productos fitosanitarios, tanto químicos como biológicos, para asegurar la viabilidad del campo murciano.

La Región de Murcia fue pionera en la implantación de la lucha biológica hace más de 30 años, especialmente en pimiento de invernadero, donde hoy se aplica en más del 90 por ciento de la superficie cultivada.

ASAJA Murcia: "Egipto es una gran amenaza para el sector hortofrutícola"

La importación de frutas y hortalizas, principalmente limones, naranjas, mandarinas, cebollas, patatas y uva de mesa, de Egipto a la Unión Europea se rige principalmente por el Acuerdo de Asociación UE-Egipto, en vigor desde 2004, y un acuerdo específico sobre productos agrícolas que entró en vigor en junio del 2010, según informaron fuentes de la asociación en una nota de prensa.

El presidente de ASAJA Murcia, Juan de Dios Hernández, ha señalado que estas exportaciones "no paran de incrementarse a la Unión Europea, y suponen un gran riesgo fitosanitario para nuestro sector, además de que cometen un importantísimo 'dumping social' y una feroz ompetencia desleal". Por esto, exigen a la Unión Europea que intensifique los controles fitosanitarios a todos los productos egipcios que entran al espacio europeo, "para evitar la entrada de enfermedades y plagas".

Por su parte, el secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha mostrado su preocupación "por esta invasión de importaciones hortofrutícolas egipcias al mercado europeo, que están arrebatando nuestro liderazgo comercial, sin reunir las exigencias mínimas de calidad y seguridad alimentaria".

Dentro del mismo contexto, el máximo responsable de ASAJA Murcia también ha añadido que piden a las autoridades europeas que paren la entrada de frutas y hortalizas de Egipto, "ya que se está poniendo en peligro la competitividad y la rentabilidad de nuestras producciones".

Hernández ha afirmado que no pueden "consentir por más tiempo que se abran las puertas de Europa a importaciones de terceros países sin ningún tipo de control fitosanitario y con unos costes de producción ínfimos en relación a los nuestros". "Basta ya, esto no se puede permitir ni un día más", ha añadido.

Por último, el presidente de ASAJA Murcia ha asegurado que "la permisividad y los acuerdos comerciales que Europa lleva a cabo son muy dañinos y están poniendo en grave riesgo a todo un sector productivo y social. El no analizar las consecuencias de dichos acuerdos tendrá consecuencias para nuestro sector y una forma de vida de miles de familias. Ellos y solamente ellos serán los responsables del abandono productor y su no retorno".