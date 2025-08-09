Murcia se presenta en Grecia como un hub audiovisual para el mundo del cine

El Ayuntamiento de Murcia ha participado en la reunión transnacional del proyecto europeo URBACT Remote-IT, celebrada en Heraklion (Grecia), donde se presentó la estrategia municipal para consolidar a Murcia como un destino innovador, competitivo y atractivo para nómadas digitales y profesionales del ámbito creativo, según informaron fuentes municipale en una nota de prensa.

Durante el encuentro, el Consistorio murciano expuso los avances desarrollados en el marco del proyecto, destacando la puesta en marcha del hub audiovisual en el Cuartel de Artillería, que funciona como un espacio de referencia para empresas de los sectores audiovisual, tecnológico y del videojuego.

La concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, destacó que "Murcia es hoy un lugar donde la creatividad y la tecnología encuentran el espacio y el apoyo que necesitan". Así, señaló que con el hub audiovisual se ofrece a las empresas "una alternativa real para desarrollar sus proyectos en un entorno favorable, accesible y conectado. Estamos impulsando un nuevo modelo económico que combina innovación, cultura y atracción de talento".

"El hub audiovisual representa un recurso estratégico para que profesionales y empresas del ámbito digital puedan establecerse temporalmente en la ciudad y llevar a cabo sus procesos de creación, rodaje, edición o desarrollo digital en condiciones óptimas", ha añadido.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha subrayado que este espacio "es mucho más que una infraestructura, se trata de un ecosistema activo que permite a productoras, estudios y profesionales del sector instalarse temporalmente en Murcia para trabajar en sus proyectos". El hub "ofrece infraestructuras técnicas adaptadas, conectividad avanzada, servicios de apoyo y acceso directo al tejido creativo y cultural local, lo que lo convierte en un entorno competitivo y profesional, con una alta calidad de vida", ha explicado.

Además, no solo favorece el trabajo remoto, sino que también permite que empresas creativas europeas se desplacen a Murcia por periodos concretos para grabar, producir o desarrollar videojuegos, generando actividad económica directa, empleo local y colaboraciones con el talento del territorio.

El proyecto URBACT Remote-IT, en el que Murcia participa junto a otras ciudades europeas como Dubrovnik, Heraklion, Cámara de Lobos, Brindisi, Tartu, Bucarest y Tirana, tiene como objetivo común "adaptar los entornos urbanos a las nuevas realidades del trabajo remoto e híbrido, apostando por ciudades más flexibles, sostenibles e innovadoras".

Con una duración de tres años y una financiación de más de 62.000 euros para Murcia, cubierta al 70 % por fondos europeos, este proyecto forma parte de la estrategia Murcia 2030, "que refuerza la visión de una ciudad moderna, creativa, resiliente y conectada con la economía del conocimiento", han concluido.