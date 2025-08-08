Murcia roza ya los 100 puntos de recarga de coches eléctricos

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Agencia Local de la Energía y Cambio Climático (ALEM), va a desplegar 63 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos por todo el municipio, especialmente en pedanías. Iberdrola es la empresa que asumirá la gestión de otros 35 ya existentes, alcanzando así un total de 98 puntos dobles de recarga en la vía pública.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha supervisado la instalación de algunos de los puntos de esta nueva red, que permitirá que 200 vehículos puedan recargarse de forma simultánea, acercando esta tecnología a todos los rincones del municipio y facilitando el uso del vehículo eléctrico a los ciudadanos.

De los 98 puntos dobles, 58 serán de recarga semi rápida (hasta 11 kW) y 40 de recarga rápida (hasta 50 kW), lo que permitirá recargar el 80% de la batería en tan solo 30 minutos. Además, todos los puntos podrán ser utilizados a través de la aplicación pública de Iberdrola y se podrá pagar cómodamente con tarjeta.

Gracias a un modelo de colaboración público-privada, la gestión, mantenimiento y operación de esta red será asumida por Iberdrola Clientes, empresa especializada en soluciones energéticas sostenibles.

Este sistema garantizará un servicio eficiente, accesible y con un coste estable para los usuarios: 0,45euro/kWh como máximo, pudiendo ser inferior en determinados puntos de recarga y según promociones.

Con esta ampliación, Murcia suma ya más de 300 puntos de recarga entre infraestructuras públicas y privadas como centros comerciales, aparcamientos o estaciones de servicio.

Uno de los espacios más destacados es el aparcamiento exterior del Centro Comercial Thader, que cuenta con la estación de recarga ultrarrápida más potente de la Región de Murcia, con ocho cargadores de hasta 360 kW.

De igual manera, casi medio centenar de pedanías se beneficiarán directamente de estos nuevos puntos de recarga, demostrando el compromiso del Consistorio con una movilidad más equitativa, verde y moderna en todo el término municipal, con el fin de reducir las emisiones, mejorar la calidad del aire y facilitar a los ciudadanos opciones de transporte más limpias y eficientes.