Murcia tampoco enviará los datos sobre los cribados de cáncer de mama al Ministerio

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha exigido al Ministerio de Sanidad que desarrolle sistemas de información e indicadores de calidad asistencial en torno a los cribados poblaciones de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix "más allá de los meros datos de cobertura y participación".

"Resulta llamativo que el Ministerio, sin haber completado su propio trabajo ni validado técnicamente los instrumentos necesarios, pretenda ahora que las comunidades adelanten el suyo, con fines más políticos que técnicos", ha explicado el consejero, en referencia a la petición de información de la Secretaría de Estado de Sanidad sobre los cribados poblacionales de cáncer, "cuando no existe ningún documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas", aparte del documento técnico de consenso elaborado en el seno del Consejo Interterritorial.

Por ello, en una carta remitida a la ministra de Sanidad, Mónica García, el consejero le ha reclamado que "deje de un lado las maniobras políticas y de intentar fiscalizar a las comunidades como un 'auditor partidista', porque el Ministerio carece de las herramientas para valorar los datos de cribados".

Pedreño ha señalado que los programas de cribado poblacional "están consolidados en todas las comunidades, y su seguimiento y evaluación es perfectamente conocido por el Ministerio, mientras que éste carece de una red propia de cribados ni de sistema informático necesario para la recogida y carga de los datos que ahora reclama". En consecuencia, "resulta improcedente exigir en este momento la remisión de la información solicitada, al no estar estabilizado el modelo ni garantizada su homogeneidad", ha expuesto Pedreño en su escrito.

"Resulta difícil entender el sentido de la petición de la iniciativa del Ministerio, especialmente cuando no ha demostrado la misma diligencia para abordar los verdaderos problemas que aquejan a nuestro sistema sanitario", ha apuntado Pedreño, como "la grave falta de médicos y de profesionales sanitarios, cuya planificación y oferta de plazas de formación especializada son responsabilidad directa del Gobierno de España; la ausencia de financiación suficiente para los proyectos y leyes que el propio Ministerio impulsa sin memoria económica o la incapacidad para sacar adelante un Estatuto Marco consensuado con los profesionales, que sigue pendiente tras múltiples anuncios".

"En lugar de afrontar estas cuestiones urgentes, el Ministerio opta ahora por fiscalizar y utilizar de forma maliciosa el trabajo que realizan las comunidades en materia de cribados, sin aportar valor añadido alguno y generando inquietud en asociaciones de pacientes y entidades científicas que ven en esta maniobra un riesgo innecesario para la credibilidad de programas preventivos que funciona durante muchos años, no gracias al Ministerio precisamente, y que salvan vidas", ha explicado el consejero.

Por ello, "dado que la ministra se salta al órgano competente para tomar el acuerdo de remitir estos datos, y en el que se deberían resolver sus dudas, que es el Consejo Interterritorial, desde la Región de Murcia no vamos a contribuir a esta nueva cortina de humo que, lejos de mejorar los programas, es una estrategia de confrontación política y distracción respecto a las carencias de gestión del propio Ministerio", ha indicado Pedreño.

El Gobierno regional "respeta las competencias del Consejo Interterritorial, a diferencia del Ministerio, y sujeta su actuación al principio de lealtad institucional, cooperación y colaboración con las comunidades y el mismo Ministerio, que este mismo aparca en la búsqueda de un rédito político impropio y no respeta el marco competencial acordado", ha concluido el consejero.

El PSRM lo califica de "absoluta vergüenza"

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Marisol Sánchez ha calificado de "absoluta vergüenza" que el Gobierno regional se haya negado a informar al Ministerio de Sanidad sobre los resultados del programa de cribado de cáncer de mama de la Región de Murcia, "una bravuconada más a la que ya nos tiene acostumbrados el presidente López Miras".

"Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no facilitan la información? ¿Qué tienen que ocultar?", se ha preguntado. Sánchez ha afirmado que el Gobierno regional "lleva sin publicar los resultados de las conclusiones de este programa, tan importante para la vida de las mujeres, desde 2022", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

En este sentido, ha indicado que, en ese año "varias mujeres denunciaron numerosos incidentes en el programa de cribado de cáncer de mama, con diagnósticos de cáncer pocas semanas después de haber recibido un diagnóstico negativo".

El pasado 15 de octubre, el Grupo Parlamentario Socialista registró una iniciativa en la Asamblea para que el Gobierno regional informe de los resultados de este programa de cribado de cáncer de mama, "unos resultados que las mujeres merecemos conocer".

"La falta de gestión y la falta de transparencia son la marca de la casa del Partido Popular. Exigimos la máxima transparencia a López Miras en un asunto que afecta, directamente, a la salud de las mujeres de nuestra Región. Porque ellas, nosotras, nos merecemos tener esa información", ha remarcado.

Además, Sánchez ha señalado que el PSOE registró hace unos días en la Asamblea una moción en la que exige al Gobierno regional que elabore y ponga en marcha un protocolo de actuación para la detección del cáncer de mama para todas aquellas mujeres que están fuera de la cohorte de edad establecida en el programa de cribado.

En esta misma iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista exige también al Gobierno de López Miras que "cumpla su palabra y sus compromisos" en este aspecto y que amplíe la cohorte de edad del programa de cribado de cáncer de mama, desde los a 45 hasta los 74 años de edad, tal y como ya han hecho otras comunidades autónomas. "Porque un diagnóstico precoz salva vidas", ha concluido.

El PPRM se defiende

La diputada regional del Partido Popular Mª Carmen Ruiz Jódar ha denunciado que "el PSOE utiliza ahora el cáncer de mama como maniobra de distracción para tratar de tapar la deficiente gestión del Ministerio de Sanidad".

"El Gobierno regional no va a entregar datos personales y confidenciales como los del cribado de cáncer de mama mientras el Ministerio no disponga de un sistema informático adecuado para compartirlos", ha aclarado Ruiz Jódar, según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Ruiz Jodar ha criticado que "el Ministerio no dispone de una red propia de cribados, ni de sistemas de información actualizados de calidad asistencial, ni tampoco existe ningún documento oficial que regule el funcionamiento de estos programas".

Al hilo, ha apuntado que "ninguna comunidad autónoma, excepto las gobernadas por el PSOE, están proporcionando esos datos" y ha asegurado que esto es así "porque no se fían de un sistema que no garantiza su protección y tratamiento, y, por tanto, sería una irresponsabilidad cederlos bajo esas condiciones".

Así, la diputada regional considera que el Ministerio de Sanidad "no tiene autoridad moral para exigir diligencia máxima a las CCAA mientras es incapaz de cumplir con sus obligaciones y cuando, por ejemplo, sigue sin adoptar medidas para resolver los grandes problemas de todo el sistema sanitario nacional, como la falta de médicos".

"Mientras el Gobierno regional actúa con responsabilidad y protege a las pacientes que sufren cáncer de mama, los socialistas de la Región se empeñan en crear cortinas de humo utilizando de forma indecente a las mujeres y generando miedo e incertidumbre", ha concluido.