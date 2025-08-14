Nueve millones de euros para la mejora de las carreteras de la Región de Murcia

El Gobierno regional licitó el pasado mes de julio nueve obras por valor de 9,2 millones de euros con el fin de reforzar la seguridad vial y la conservación del firme en vías autonómicas repartidas en nueve municipios, según informaron fuentes de la Comunidad.

Estas inversiones se suman a los más de 30 millones de euros que el Ejecutivo murciano ha movilizado este año en actuaciones de mejora viaria, "consolidando una planificación técnica que da prioridad a las necesidades reales del territorio y a la seguridad de los ciudadanos".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha subrayado que "estas nuevas licitaciones forman parte del esfuerzo continuado del Ejecutivo regional por mantener en unas condiciones óptimas la red de carreteras, actuando tanto en conservación como en seguridad vial y modernización de infraestructuras".

Del total de la inversión prevista, 5 millones de euros se destinan al refuerzo de firme en cinco carreteras regionales que atraviesan los municipios de Fuente Álamo, Mazarrón, Murcia, Lorca, Mula y Pliego. Las actuaciones se desarrollarán en las vías RM-E15, RM-332, RM-310, RM-C15 y RM-C27 y permitirán mejorar la durabilidad del pavimento y aumentar la seguridad en tramos con alta intensidad de tráfico o deterioro del firme.

García Montoro ha destacado que "desde el Gobierno regional seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar las comunicaciones en toda la Región, especialmente para impulsar la cohesión territorial y el desarrollo económico".

El programa regional de seguridad vial también contempla una inversión de 1,8 millones de euros para la construcción de tres nuevas glorietas que permitirán reducir la siniestralidad en intersecciones conflictivas. Estas infraestructuras se ejecutarán en la intersección de las vías RM-602 y RM-603, en La Aljorra (Cartagena), en la RM-702, en Archivel (Caravaca de la Cruz); en la RM-411, en Fortuna.

"Estas glorietas son una respuesta directa a la demanda de los ayuntamientos y de los vecinos, y contribuirán a mejorar la seguridad de miles de conductores que transitan por estos puntos cada día", ha señalado el consejero.

El plan de inversiones se completa con 2,3 millones de euros destinados a continuar otras obras estratégicas como la segunda fase de la mejora del drenaje en la autovía del Mar Menor (RM-19), una actuación "clave" para prevenir inundaciones y reforzar la seguridad durante episodios de lluvias intensas, y la continuidad del acondicionamiento de la carretera RM-531, que une Alguazas con Campos del Río.