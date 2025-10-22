El número de víctimas de violencia de género en la Región de Murcia crece un 5%

Los órganos judiciales de la Región de Murcia especializados en violencia sobre la mujer atendieron durante el segundo trimestre de 2025 a 1.845 víctimas, lo que supone un aumento del 5% con respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 1.757. En contraste, el número de denuncias presentadas descendió un 5,6%, pasando de 2.103 a 1.985.

Según los datos difundidos por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, la tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres se situó en 23,6, por encima de la media nacional (19,2), junto a Canarias (33,7), Baleares (27,6) y Comunidad Valenciana (24,0).

De las mujeres víctimas registradas entre abril y junio, 1.206 tenían nacionalidad española y 639 eran extranjeras. El porcentaje de mujeres extranjeras entre el total de víctimas alcanzó el 34,6%, ligeramente superior al de 2024 (33,9%).

En el trimestre analizado, 150 mujeres víctimas se acogieron a la dispensa legal de no declarar, lo que representa un 12% del total. De ellas, 85 eran españolas y 65 extranjeras.

Entre abril y junio de este año, los órganos judiciales de la Región incoaron 420 órdenes de protección, un 9,9% menos que en el segundo trimestre de 2024, cuando fueron 466. De ellas, se adoptaron 330, lo que supone en torno al 68% de las solicitadas, en niveles similares a la media nacional, consolidando la tendencia de estabilidad observada desde el año pasado.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.091 medidas de protección de las víctimas. En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las de prohibición de comunicación (294) y las órdenes de alejamiento (292), sobre el total de 848 medidas cautelares penales adoptadas.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 243 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal.

Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (70) y con la atribución de la vivienda (38). Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 63 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas, 27 de suspensión de la guardia y custodia y una de suspensión de la patria potestad.

Los juzgados de violencia sobre la mujer tramitaron la mayor parte de los asuntos penales y civiles relacionados con la violencia de género. En el segundo trimestre de 2025 dictaron 526 sentencias, de las que 511 fueron condenatorias, lo que representa un 97,1% del total.

Los juzgados de lo Penal, competentes para enjuiciar delitos castigados con penas de hasta cinco años de prisión, dictaron 153 sentencias relacionadas con violencia de género. De ellas, 120 fueron de condena, lo que supone un 78,4% del total, porcentaje muy similar al promedio nacional (72,4 %).

La sección especializada de la Audiencia Provincial de Murcia conoció de los delitos más graves, castigados con penas superiores a cinco años de prisión, tales como tentativas de homicidio o agresiones sexuales. Durante el segundo trimestre dictaron dos sentencias, una condenatoria.

Por su parte, entre abril y junio de este año los juzgados de menores de la Región de Murcia enjuiciaron ocho casos de violencia de género cometidos por menores de edad, el doble que el mismo trimestre de 2024. En todas ellos se impusieron medidas educativas o de convivencia de acuerdo con la legislación penal juvenil.