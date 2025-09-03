El obispo de Cartagena saluda al Papa León XIV en El Vaticano

El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha participado este miércoles en la Audiencia general del Papa León XIV en la plaza de San Pedro de El Vaticano, según informaron fuentes de la Diócesis en un comunicado.

"El encuentro con el Santo Padre ha sido muy grande", ha expresado el prelado sobre el momento en el que ha podido compartir con el Papa León XIV la "alegría" por celebrar este año sus bodas de oro sacerdotales.

"Con motivo de mis 50 años de sacerdocio, esta efeméride es para mí una fiesta grande por el servicio a la Iglesia", ha afirmado Lorca Planes, que ha viajado hasta la ciudad italiana acompañado por los seis sacerdotes diocesanos ordenados en los últimos meses, con los que ha peregrinado con ocasión del Jubileo. Para ellos, a los que considera "un regalo inmenso para la Iglesia de Cartagena", ha pedido al Papa León XIV su bendición.

Lorca Planes ha podido comentarle, además, que es el obispo de la diócesis a la que pertenece el chico al que Su Santidad fue a ver al hospital este verano durante el Jubileo de los Jóvenes. El Papa se ha interesado por la salud del joven, al que también visitó este martes el obispo de Cartagena. "Me ha preguntado cómo estaba y le he contado que Ignacio se siente muy agradecido con el Santo Padre por lo que ha hecho por él".

También le ha transmitido la intención del joven de, en cuanto salga del hospital, devolverle la visita al Papa en señal de gratitud. Momentos más tarde, los sacerdotes diocesanos que también han asistido a la Audiencia general con el Santo Padre han tenido la oportunidad de saludar personalmente al Papa León XIV.

Allí también se encontraba un grupo de fieles procedentes de Murcia que han podido hacer entrega a Su Santidad de una balconera con la imagen de la Virgen de la Fuensanta, patrona de la capital de la Región.