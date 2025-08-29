Las obras de la nueva estación ferroviaria Murcia del Carmen concluirán en 2026

Las obras de la nueva estación de ferrocarril Murcia del Carmen concluirán en 2026, tras una inversión de 600 millones de euros, de los que dos tercios han sido aportados por el Ministerio de Transportes, a través de Adif Alta Velocidad, y el resto por el Gobierno regional y el Ayuntamiento.

El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, ha visitado este viernes las nuevas instalaciones de la estación, tras la finalización de los trabajos del montaje en placa y de los aparatos de la vía.

Durante su visita, el ministro, que ha estado acompañado por el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, y el alcalde, José Ballesta, entre otras autoridades, ha afirmado que la integración ferroviaria en Murcia "es uno de los mayores éxitos que podemos contar entre las grandes obras a nivel nacional".

Puente ha aseverado que esta obra "no debe entenderse en solitario, sino como una pieza fundamental del sistema ferroviario nacional y del Corredor Mediterráneo" y ha puesto en valor el estado de los trabajos, que se encuentran en su "recta final", con un 95% ejecutado.

Así, están cercanas a su conclusión las labores correspondientes a la parte estructural del corredor y de los pasillos de Barriomar y Nonduermas y las instalaciones ferroviarias de la nueva estación.

"Trabajamos con el objetivo de ir sumando hitos, como hemos hecho hasta ahora, para poner en servicio la estación durante el próximo año", ha adelantado el titular de Transportes, que ha asegurado que el resto de las actuaciones, como la arquitectura interior de la estación y las instalaciones no ferroviarias, están ejecutadas en más del 30%.

Óscar Puente se ha detenido también en la capacidad de transformación urbanística de la nueva estación, ya que "no solo cambia la manera de viajar, sino también la manera de vivir la ciudad", ya que "tendrá una estructura y capacidad adaptadas a las necesidades de movilidad futuras, al combinar con otros modos de transporte como el autobús o el tranvía".

Además, el corredor y la nueva estación se integran en el despliegue de la nueva línea de alta velocidad Murcia-Almería, una infraestructura necesaria para el desarrollo del Corredor Mediterráneo, que cuenta con una inversión de 3.600 millones de euros. Esta línea representará la primera conexión ferroviaria directa entre las dos capitales del sureste peninsular.

Y es que el Corredor Mediterráneo "avanza de forma inequívoca, con el 83% de su trazado en ejecución o finalizado, y todos los tramos pendientes en planificación", ha comentado Puente.

En este sentido, ha destacado la buena marcha de los trabajos para llevar la Alta Velocidad a la ciudad de Cartagena, para lo que, según ha precisado, ya hay dos tramos en ejecución, mientras que el resto están en proyecto.

"Cada obra se convierte en una oportunidad para mejorar la movilidad, el espacio público y la calidad de vida", ha aseverado, para insistir en que "desde junio de 2018 hemos invertido más de 2.200 millones de euros en la Región, y de ellos, más de 1.100 destinados al ferrocarril", lo que supone "duplicar las inversiones del Ministerio en esta región y más que triplicar las de ferrocarril durante estos 7 años".

Al hilo, ha manifestado que desde 2018 se han ejecutado de media anual 160 millones de euros en inversiones en ferrocarril en la Región, frente a los 50 millones que se ejecutaban en 2012 y 2017. En concreto, en 2024 se ejecutaron 335 millones en obras ferroviarias, mientras que en 2017 fueron 60, según ha añadido.

Puente ha recogido "el guante" lanzado por Ballesta para incrementar las frecuencias de la alta velocidad desde Murcia. "Necesitamos más trenes", ha afirmado, tras destacar que el material disponible es el mismo desde 2008, con la excepción de 106 nuevos trenes que "no han dado el mejor resultado posible".

El responsable ministerial ha anunciado que la próxima semana viajará a Alemania para visitar la factoría de Siemens con el objetivo de "intentar tener cuanto antes material ferroviario" que permita mejorar el servicio.

Por su parte, López Miras ha informado de que el Gobierno de la Región ha aportado cerca de 144 millones de euros, que corresponden al 26% del total, para la construcción de la nueva estación, cuya apertura, ha dicho "supondrá un salto cualitativo en la movilidad sostenible, en la integración urbana y en el futuro de nuestra tierra".

Para el jefe del Ejecutivo regional, la nueva estación de Murcia del Carmen es "una puerta de entrada y de salida que simboliza modernidad, progreso y apertura al mundo".

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración institucional que ha permitido materializar esta obra y ha manifestado su optimismo respecto a las infraestructuras ferroviarias, animando al ministro a "seguir viniendo" porque "tienen mucho que inaugurar y visitar en la Región". "Contar con mejores conexiones por ferrocarril es esencial para el futuro que queremos y el que necesitamos", ha concluido.

Ballesta ha destacado que la estación "representa la importancia del trabajo conjunto y la lealtad institucional" de las tres administraciones y ha explicado que el proyecto supondrá la recuperación de más de 200.000 m2 de espacios públicos, con una nueva plaza central de diseño vanguardista y un gran paseo peatonal.

"Los barrios del sur de Murcia recuperan su centralidad e importancia y se convierten en el gran nuevo intermodal", ha subrayado el alcalde, que ha solicitado además mejoras en las conexiones ferroviarias, reclamando "más, mejores y más rápidas frecuencias de alta velocidad".

La nueva estación

Con 4.400 metros cuadrados de superficie, la nueva estación Murcia del Carmen dispondrá en la planta inferior de tres andenes, dos de ellos de 400 metros de longitud para servicios de alta velocidad y otro para servicios de cercanías. En total, contará con 8 vías. Hasta la fecha, se han ejecutado los andenes en la planta inferior y se ha finalizado el montaje de vía con el uso de maquinaria especializada, como trenes carrileros.

En este sector, se ha ejecutado un total de 13,4 kilómetros de nueva vía, de los que 6,1 corresponden a las ocho vías de la estación: 5 de ancho estándar (3,1 kilómetros) y 3 de ancho mixto (3 kilómetros), que darán servicio tanto a las circulaciones de alta velocidad, como a las de Cercanías y regionales.

La integración del nuevo corredor en Murcia tiene una longitud de 6,6 kilómetros. De ellos, 1,6 se pusieron en servicio en diciembre de 2022 para la llegada de la alta velocidad, mientras que los restantes se encuentran en fase final de obras, abarcando las zonas de Barriomar y Nonduermas.

La compartimentación interior se encuentra finalizada, a la vez que se están realizando el montaje de equipamiento de datos y energía, el montaje de equipos de Sistema de Información al Viajero, el montaje de equipos de protección contra incendios, el revestimiento en zona de escaleras y el montaje de falsos techos.

Igualmente, se avanza en las instalaciones de Protección Civil del túnel de la integración ferroviaria, y ya se han instalado los 22 ventiladores específicos para la evacuación de humos.

Por otro lado, se está realizando la ejecución del equipo de energía, montaje de pasamanos e instalación de la iluminación de emergencia. Los elementos estructurales de la infraestructura se encuentran finalizados.

En total, y para la construcción del túnel, se han empleado 378.273 m3 de hormigón, 29.216 Tn de acero, 340 Tn de microfibras de polipropileno y 10.900 m3 de hormigón no estructural en formación de pasillos de evacuación.

En la obra ha trabajado una media de 220 profesionales y se ha empleado maquinaria de gran envergadura, como cinco pantalladoras trabajando simultáneamente en distintos tramos, 22 retroexcavadoras de gran tonelaje, palas cargadoras, rodillos compactadores y más de 20 camiones prestando apoyo al transporte de material.