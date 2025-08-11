Ola de calor: El Altiplano y la Vega del Segura (Región de Murcia) podrán alcanzar este martes los 39 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado un aviso de nivel amarillo para este martes por temperaturas máximas de hasta 39 grados en el Altiplano y la Vega del Segura.

En concreto, el aviso se extiende desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

El calor continuará en la Región este miércoles, especialmente en la Vega del Segura, donde se prevé que las temperaturas alcancen los 38 grados.