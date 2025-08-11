Acceso

Ola de calor

Ola de calor: El Altiplano y la Vega del Segura (Región de Murcia) podrán alcanzar este martes los 39 grados

Se prevé que las temperaturas lleguen a los 38 grados

  • A. Molina
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado un aviso de nivel amarillo para este martes por temperaturas máximas de hasta 39 grados en el Altiplano y la Vega del Segura.

En concreto, el aviso se extiende desde las 13.00 hasta las 21.00 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%.

El calor continuará en la Región este miércoles, especialmente en la Vega del Segura, donde se prevé que las temperaturas alcancen los 38 grados.

