Operación "Litri": La Guardia Civil detiene en Cieza (Región de Murcia) a un individuo que estaba en busca y captura por robos

La Guardia Civil ha detenido en una casa de campo en Cieza a un individuo por la presunta comisión de varios delitos de robo en vivienda. El sospechoso, que tenía una orden de detención e ingreso en prisión, dictada por un juzgado de Murcia, llevaba más de un año fugado de la justicia y en paradero desconocido.

La operación "Litri" se inició cuando la Guardia Civil andaba tras la pista de un experimentado delincuente, sobre el que se había dictado una orden judicial de detención e ingreso en prisión por varios delitos de robo en vivienda.

Investigadores de la Benemérita sabían que cambiaba frecuentemente de ubicación y que se había alojado en varios domicilios de conocidos y familiares. Para no ser descubierto, además, se movía con discreción.

Los indicios obtenidos permitieron centrar su búsqueda en el municipio de Cieza, donde se sospechaba que podía haberse refugiado en una casa de campo, ubicada en una finca familiar.

El resultado de la investigación fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial, que otorgó el correspondiente mandamiento de entrada y registro. Un amplio dispositivo policial, formado por unidades de seguridad ciudadana, de investigación y del equipo de drones, llevó a cabo el registro de la finca.

El sospechoso, lejos de colaborar, huyó de la vivienda a la carrera, atravesando campos de cultivo cuya vegetación le ofrecía, además, cobertura para no ser localizado. Sin embargo, los pilotos del equipo de drones, que seguían de forma aérea su fuga, dirigieron los movimientos de los guardias civiles que a pie lo perseguían.

La intervención finalizó con su detención y su puesta a disposición judicial.