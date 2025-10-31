Ortuño, sobre el decreto-ley de vivienda asequible: "Si PSOE y Vox votan en contra tendrán que dar muchas explicaciones"

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha apuntado este jueves durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que si este viernes PSOE y Vox votan en contra del Decreto-Ley de vivienda asequible que se debate en la Asamblea Regional "tendrán que dar muchas explicaciones".

Ortuño ha afirmado que si Vox vota en contra, tal y como ha anunciado hoy, "se echa en brazos de la izquierda en materia de vivienda, y ya sabemos cuales son sus políticas en esta materia: ocupación ilegal y subida de alquileres".

Por otra parte, el portavoz regional ha asegurado si este decreto no se convalida "sería un gravísimo error" que "perjudicaría a los ciudadanos de la Región, especialmente a los jóvenes". Así, si saliera adelante sería "un decreto fruto del diálogo y el consenso", ha dicho.

Ortuño ha planteado, la opción de que se tramite como un proyecto de ley, sería entonces el momento en que los Grupos Parlamentarios podrían plantear modificaciones al texto que salió del Consejo de Gobierno. El portavoz regional ha insistido en que ellos defenderán este tal y como se ha presentado y ha emplazado al día de mañana el comienzo del "diálogo político".