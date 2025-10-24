El paro sube un 13% en la Región de Murcia en el segundo trimestre

El paro subió en 12.500 personas en la Región de Murcia durante el tercer trimestre hasta los 103.900 desempleados, un 13,7% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la Región se sitúa en 12,91%.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2023. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el tercer trimestre la mayoría de veces en Murcia (18 veces) mientras que ha bajado en 6 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2022.

En el tercer trimestre se crearon en Murcia 4.500 puestos de trabajo (+0,65% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 700.800 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 804.800 personas en la Región, tras aumentar en los últimos tres meses en 17.000 personas (+2,16%).

En el último año el paro ha aumentado en 9.800 personas (+10,4%) en Murcia y se han creado 7.200 empleos (+1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 17.000 personas (+2,16%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 6.900 mujeres (+14,9%), frente a un avance del paro masculino de 5.700 parados (+12,7%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 53.300 y la tasa de paro femenino en el 14,66%. Por su parte, 50.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 11,48%.

Por nacionalidad, la tasa de actividad de personas con nacionalidad española es del 59,04% (0,31 más que el trimestre anterior y 0,17 puntos inferior a la del mismo período del año anterior), y la de personas con nacionalidad extranjera del 69,61% (4,67 más que el trimestre anterior y 3,30 superior a la del mismo período de 2024).

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Murcia aumentó en 500 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 24,73%.

Tipo de contratos

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 8.500 personas en el tercer trimestre en la Región y el de temporales se incrementó en 12.000 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 606.400 personas, de los que 486.900 tenían contrato indefinido (el 80,29%) y 119.500, temporal (el 19,71%).

Mientras que el sector privado generó 11.500 puestos de trabajo en Murcia, un 1,98% más, hasta un total de 593.000 ocupados, el sector público destruyó 6.900 puestos de trabajo, un -6,01% menos, hasta un total de 107.900 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 8.300 personas en el tercer trimestre (+1,37%) en la comunidad hasta los 613.500 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 3.800 (-4,17%), hasta sumar 87.300 personas.

Por sectores, el paro aumentó en todos los sectores, con los repuntes más grandes en Agricultura, 5.700 más (+77,3%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 3.000 más (+6,99%); Servicios, 1.500 más (+4,48%); Industria, 1.300 más (+23,21%); Construcción, 1.000 más (+50%).

Un 5% de los hogares con todos en paro

El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumentó en la Región de Murcia en 2.800 en el tercer trimestre de 2025, hasta situarse en 29.600, según la Encuesta de Población Activa (EPA), difundida este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De los datos consultados por Europa Press en el Portal Estadístico de la Región de Murcia se desprende que esta cifra supone el 4,98% del total de hogares de la comunidad autónoma.

Asimismo, la cifra de hogares en los que todos los activos figuran como ocupados disminuyó un 1,49%, situándose en 370.400, lo que representa el 62,37% del total y el 80,64% de los que tienen al menos un miembro activo.

En el conjunto nacional

En el conjunto nacional, el paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,3 millones de ocupados, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al finalizar septiembre, el número total de parados se situó en 2.613.200 personas, situándose la tasa de paro en el 10,45%, casi dos décimas más que en el segundo trimestre. Al mismo tiempo, el número de ocupados alcanzó al término del verano un nuevo máximo histórico, con 22.387.100 trabajadores.

De hecho, la población activa superó por primera vez los 25 millones de ocupados (25.000.300) en el tercer trimestre tras aumentar en 178.500 personas entre julio y septiembre (+0,7%). Así, la tasa de actividad repuntó casi tres décimas, hasta el 59,3%.

Por su parte, la cifra de ocupados en el sector privado superó los 18,8 millones después de incrementarse en 107.600 trabajadores en los meses de verano (+0,6%). Los trabajadores del sector público también subieron, aunque en menor medida, con 10.800 ocupados más (+0,3%), hasta totalizar 3.532.700 personas. De este modo, nueve de cada diez empleos creados en el tercer trimestre se generaron en el sector privado.