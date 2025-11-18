Patatas Rubio: Un bocado de tradición y modernidad

Rubio Snacks ha recibido el premio a la mejor empresa en los II Premios Murcia de LA RAZÓN, un reconocimiento que ha llegado como una «gran y maravillosa sorpresa para la compañía» y representa, en palabras de Rodrigo Fernández Ortega, General Manager de Rubio Snacks, «un privilegio y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad». Para la empresa, este galardón no solo supone el acceso a una esfera de mayor visibilidad, sino que también multiplica el compromiso hacia la excelencia y la permanencia de los valores que durante casi sesenta años han definido su trayectoria.

Rubio Snacks se presenta como la viva imagen de una empresa local convertida en referente internacional, sin perder las raíces ni la autenticidad. Rodrigo Fernández subraya la relevancia de que este premio sirva como homenaje tanto al esfuerzo colectivo como a «una tierra que sabe trabajar con pasión y constancia». La visión de representar a Murcia a través de un producto tan emblemático como las patatas fritas es para él motivo de orgullo y reivindicación de la autenticidad regional.

Detrás de este éxito se esconde una fórmula cuidada en cada detalle, donde se entrelazan trabajo, ilusión y coherencia. La esencia familiar pervive en el núcleo de la compañía, que ha sabido evolucionar sin desdibujarse a lo largo de las décadas. «Durante casi 60 años, hemos sabido mantener la esencia familiar que nos caracteriza, pero al mismo tiempo evolucionar, invertir e innovar», explica Fernández Ortega. Este equilibrio entre tradición y modernidad se visibiliza en su apuesta por la calidad y el respeto al producto, junto con la diferenciación constante en el mercado.

A nivel humano

La evolución no solo ha sido empresarial, sino humana. Hoy, Rubio Snacks sostiene a un equipo de cerca de 400 personas, con una cultura que privilegia el compromiso y la profesionalidad. La inversión en I+D+i y la vocación sostenible se consolidan como ejes vertebradores del crecimiento sostenido, reflejando una inquietud real por alinearse con los grandes desafíos del sector alimentario. La expansión internacional ha servido como palanca estratégica, permitiéndoles entrar con fuerza en mercados de Europa, Oriente Medio y Estados Unidos. El refuerzo de su línea gourmet Innesence destaca como ejemplo de innovación efectiva, abriendo puertas fuera de España y consolidando la marca como referente de calidad.

La sostenibilidad y la salud, junto a la diversificación de producto, marcan el horizonte de futuro que Rubio Snacks dibuja tras recibir el galardón. «Queremos seguir creciendo, creando empleo de calidad y desarrollando nuevas líneas de producto más saludables y sostenibles. Estamos invirtiendo en capacidad productiva, en certificaciones internacionales como Halal y SMETA, y en innovación tanto en sabores como en formatos».

El recorrido de la empresa se plasma en una transformación profunda, tanto en estructura como en visión. Han pasado de ser una pequeña empresa familiar local a convertirse en un grupo con proyección global, manteniendo como denominador común la autenticidad de sus fórmulas tradicionales, pero complementándolas con tecnología de vanguardia y procesos eficientes que garantizan trazabilidad y responsabilidad social. El cambio también se refleja en el equipo, ahora más profesionalizado y preparado. «Ese espíritu es el que nos ha permitido crecer con los pies en la tierra y la vista puesta en el futuro», reafirma Rodrigo Fernández Ortega. Se muestra orgulloso de trabajar con la misma ilusión del primer día, liderando una empresa moderna y reconocida, lista para afrontar los próximos retos: «Seguimos siendo los mismos cuatro hermanos de siempre, trabajando con la misma ilusión del primer día, pero con una empresa moderna, reconocida y lista para los próximos 25 años», resume el director general de la empresa.