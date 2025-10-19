Una persona resulta herida por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Cartagena

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido atendido esta mañana, en el incendio de una vivienda situada en la calle Luis Pasteur de Cartagena, a una persona que ha resultado herida por inhalación de humo.

A las 9.12 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibía varias llamadas alertando de que salía abundante humo negro del interior de una vivienda. en la segunda planta de un edificio de cinco alturas, donde residían dos personas, aunque en ese momento se desconocía si se encontraban dentro.

Al lugar acudieron agentes de Policía Local de Cartagena, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 y otra del Servicio de Emergencias de Protección Civil de Cartagena.

En el lugar, Policía Local confirmó la presencia de personas en el interior, solicitando ambulancia en prevención e informando de que los vecinos estaban desalojando el edificio.

El incendio, localizado en el salón de la vivienda, fue rápidamente controlado. Los bomberos rescataron a una persona afectada por inhalación de humo, que fue estabilizada por personal sanitario del 061 y trasladada al Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena por una ambulancia de Protección Civil. Posteriormente, los bomberos realizaron labores de ventilación de la vivienda y del edificio.