Podemos ve una mano negra en los incendios del entorno del Mar Menor

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha pedido abrir una investigación sobre "los intereses que están detrás" de los incendios en el entorno del Mar Menor y ha reclamado la creación del Parque Regional de la laguna salada para dar "máxima protección" a este enclave, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Para Marín, "es muy llamativo" que los incendios registrados "en pocos meses" en el espacio natural protegido de La Hita y en Torre del Rame se produzcan "después de que el PP y Vox tumbaran la moratoria urbanística en el Mar Menor".

La parlamentaria de la formación 'morada' ha señalado que a finales de abril ardió el humedal de La Hita, situado en el otro extremo de Los Alcázares, y este jueves otro fuego fue declarado en Torre de Rame, en El Carmolí, a orillas del Mar Menor.

"En Podemos ya no creemos en las casualidades, por eso pedimos que se investigue qué intereses pudieran estar detrás de estos incendios", ha sostenido Marín, quien ha alertado, por otro lado, de que estos hechos "revelan que la protección de la laguna brilla por su ausencia".

Marín ha vuelto a pedir la creación del Parque Regional del Mar Menor "que regularía todos los usos tanto de la superficie terrestre como de la marina y la máxima protección" para la laguna salada.

Servicios adscritos al Plan Infomur han dado esta mañana por extinguido el incendio forestal declarado este jueves por la tarde en el espacio protegido de Torre del Rame, en Cartagena, tras afectar a un total de 7 hectáreas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias. El '1-1-2' recibió un total de 96 llamadas alertando del incendio a partir de las 18.08 horas. En concreto, los testigos reportaron un incendio de cañas en la carretera RM-F54, cerca de la rambla del Albujón.