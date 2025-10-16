La Policía alerta del aumento de estafas en la compra de criptomonedas en la Región de Murcia

La Policía Nacional ha vuelto a detectar en la Región de Murcia un incremento en las estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas, en las que organizaciones criminales realizan contactos telefónicos y por Internet con interesados en invertir atraídos por el valor de cotización en bolsa de las criptomonedas.

Con sistemas informáticos complejos, los delincuentes simulan la inversión y una supuesta rentabilidad, consiguiendo que el perjudicado realice importantes transferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

La víctima que se muestra interesada en invertir en criptoactivos generalmente busca información a través de portales de internet dedicados a la inversión, y, atraída por unos altos porcentajes de rentabilidad en poco tiempo, facilita a través de esa web sus datos personales y contacto telefónico, recibiendo posteriormente la llamada del supuesto 'bróker'.

Una vez que la organización criminal consigue que la víctima realice un primer pago de pequeño importe, se le facilita enlaces a páginas y aplicaciones en las que observa reflejados sus datos personales relacionados con grandes beneficios por inversiones realizadas en criptomonedas.

Esto conlleva en muchos casos que el perjudicado realice nuevas aportaciones de dinero, viendo incrementar de forma ficticia los intereses por la inversión realizada.

En la Región de Murcia, las víctimas han llegado a realizar transferencias bancarias por importes superiores a los 100.000 euros, todo consecuencia de la relación de confianza que los estafadores consiguen generar en los perjudicados.

El ánimo delictivo de estas organizaciones criminales no cesa en el proceso de inversión, sino que además consiguen engañar a los perjudicados, haciéndoles ver que han sido víctimas de una estafa, que se han apropiado de su dinero, pero que puede contratar los servicios de una empresa de 'hackers' para recuperarlo, pagando una nueva cantidad económica y aumentando el perjuicio ocasionado.

Finalmente, las víctimas se percatan del engaño al que habían sido sometidas y formulan denuncia ante la Policía Nacional para el inicio de una investigación por parte de las unidades especializadas de investigación en delitos económicos y tecnológicos.

Recomendaciones

La Policía Nacional recomienda a los ciudadanos valorar el riesgo en la inversión con criptoactivos debido a su "extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia", así como sospechar de plataformas o agentes que ofrecen altas rentabilidades o "dinero gratis".

No es recomendable invertir en plataformas o agentes de inversión en criptomonedas que contactan inesperadamente a través del teléfono, redes sociales, aplicaciones de citas u ofertas de empleo, ofreciendo "grandes oportunidades" o "consejos de inversión".

Tampoco se debe confiar en gestores que se ofrecen para gestionar los criptoactivos, ni compartir el usuario y la contraseña, ni permitir el acceso remoto a los dispositivos informáticos propios.

Desconfiar de negocios donde solo se acepten pagos con criptomonedas, especialmente si se las solicitan por adelantado, y de supuestos gestores o trabajadores de compañías conocidas o de agencias que solicitan lo mismo son otros de los consejos del Cuerpo.

Asimismo, la Policía Nacional recuerda que hay que tener cuidado con inversiones que acaban dando buenas rentabilidades al comenzar porque este tipo de estafas suelen aparentar ser reales y rentables al principio para que el inversor confíe e ingrese cantidades superiores.

Si finalmente resulta estafado en su inversión en criptomonedas, se debe recopilar toda la documentación firmada, transacciones realizadas, claves y contraseñas, correos electrónicos y cualquier contacto realizado con el presunto estafador y presentar una denuncia en una comisaría.