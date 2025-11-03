La Policía Nacional detiene a dos individuos por robar múltiples videoporteros en Lorca (Región de Murcia)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos por la presunta comisión de 11 delitos de hurto, al ser considerados responsables de sustraer diversos videoporteros de varias comunidades de vecinos situadas en Lorca.

Varias denuncias interpuestas en dependencias policiales el pasado 22 de octubre pusieron en conocimiento de los agentes la sustracción de videoporteros de varias comunidades de vecinos situadas en Lorca que habían generado una notable alarma social.

Los agentes comenzaron una investigación que les condujo hasta dos individuos como posibles responsables de las múltiples sustracciones. Según las facturas aportadas por las empresas instaladoras, la cuantía de los diversos videoporteros sustraídos superaría los 10.000 euros, sin tener en cuenta los daños causados al llevárselos del lugar donde se encontraban instalados.

Una vez identificados, el dispositivo de búsqueda establecido por los agentes permitió localizar y detener a los responsables apenas 24 horas después de haberse cursado las primeras denuncias por estos hechos.

Tras ser detenidos como presuntos autores de 11 delitos de hurto, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para la adopción de las medidas cautelares oportunas.