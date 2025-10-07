Política Social solicita el uso del complejo del Valle por necesidades que puedan tener para acoger a menores tutelados

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha solicitado el uso del complejo del Valle "ante las necesidades" que puedan tener para acoger a los menores tutelados y como consecuencia del cierre inminente del Centro de Menores de Santa Cruz (Murcia), del que ha eludido dar fecha la titular del ramo, Conchita Ruiz, por la propia protección de esos menores.

En un contacto con los periodistas tras presentar el Plan regional de Servicios Sociales 2025-2028 en lectura fácil, Ruiz ha dejado claro que el Centro de Menores de Santa Cruz "se va a reconvertir en un centro sociosanitario y, por lo tanto, va a dejar de atender a menores tutelados".

Un centro que, según ha explicado, prestará "servicios dentro del sistema de la dependencia", como personas mayores y jóvenes. Aunque en estos momentos están perfilando el recurso, ha precisado que será un centro sociosanitario "dentro del catálogo de la dependencia".

La consejera ha declinado dar una fecha exacta del cierre del Centro de Menores por su bien, "por su protección, por su seguridad, por el trabajo que estamos realizando, no voy a dar ni lugares ni fechas". "Lo importante es que ese centro se va a reconvertir en un centro sociosanitario y va a dejar de prestar esa atención a menores tutelados", ha reiterado.

Preguntada también sobre el número de menores que se tendrán que atender en la Región, ha lamentado que no tengan cifras y ha criticado la falta de información por parte del Ejecutivo de la nación, del Ministerio de Infancia.

Lo único de lo que tienen constancia, ha asegurado, es que ya se ha iniciado el traslado de los primeros 11 menores inmigrantes desde Canarias y desde Ceuta, pero "no sabemos si se quedará aquí". "Mucho me temo que serán muchos más", lamenta.

No obstante, ha dejado claro que desde la Comunidad seguirán trabajando "en un nuevo modelo de acogida para que los menores tutelados puedan convivir en un entorno lo más parecido a una familia, lo más parecido a un hogar y como marcan las autoridades europeas e incluso nacionales, como el Ministerio de Infancia".

En cualquier caso, ha advertido, "lo que más nos preocupa e interesa, y esto está garantizado, es el cuidado, la protección y la atención de los menores tutelados por la Comunidad".

Sin embargo, ha criticado que el Gobierno de España "provoque una situación en las comunidades que tienen que atender cada vez a más menores. Es una crisis migratoria gestionada desde la incompetencia y lo que nos impide que podamos trabajar adecuadamente en esos nuevos sistemas".

Para concluir, Ruiz ha alertado que se está ante "una crisis migratoria de grandes dimensiones en la que el Gobierno de Pedro Sánchez la está utilizando como arma política, haciendo recaer toda la responsabilidad de las comunidades sin financiación alguna".

Desde Murcia, defiende la consejera, "estamos trabajando en este escenario al que tenemos que hacer frente y que, por ley, tenemos que atender a los menores que están en la Región de Murcia y, desde luego, darles la mejor de las garantías de que son atendidos y protegidos".