El PPRM afea a Francisco Lucas que use el incendio del Santa Lucía para intereses electorales

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha denunciado, en respuesta al secretario general del PSRM, que "el delegado de Sánchez en la Región utiliza de forma carroñera un incidente para tapar toda la corrupción del sanchismo que le apadrina".

"El incendio del hospital Santa Lucía se saldó sin tener que lamentar ningún daño personal, pero no hay absolutamente nada que agradecerle al señor Lucas", ha apuntado Guardiola. "Sí a los servicios de emergencias y al personal sanitario, que actuaron con tanta eficacia y rapidez que no dieron tiempo a que el Gobierno de Sánchez, o el propio Lucas, dijeran eso de 'si necesitan ayuda, que la pidan'", ha apostillado.

"Lucas vuelve a demostrar que representa lo peor del sanchismo: populismo fácil, oportunismo burdo, insultos y mentiras", ha señalado la portavoz. "No es de extrañar, puesto que Santos Cerdán, ahora en libertad provisional tras pasar una larga temporada en la cárcel, es su padrino político", ha añadido.

"Este es el historial que puede presentar el señor Lucas: votó en contra del Trasvase Tajo-Segura en el Congreso; entierro de la Bahía de Portmán; 100.000 vecinos de la Región sin agua potable durante 15 días; o, con la 'espantá' del eurodiputado socialista de la Región, respaldo a un acuerdo con Marruecos tremendamente perjudicial para nuestros agricultores", ha detallado Guardiola.

"Con esta hoja de servicios, es fácil imaginar cómo le iría a la Región bajo ese Gobierno 'de progreso' al que apela el señor Lucas", ha concluido.