El PSOE acusa a PP y Vox de convertir a Murcia en un "laboratorio de extrema derecha" tras el veto a ritos islámicos en Jumilla

La portavoz del PSOE en la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha lamentado que "se vulneren los valores fundamentales de nuestra Constitución, alimentando el racismo y la xenofobia" tras la aprobación de la "primera medida" en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos, aprobada por PP y Vox.

"Lamentablemente, el Partido Popular y Vox han convertido la Región de Murcia en un laboratorio de las políticas de ultraderecha", ha reprobado Gadea, quien se ha referido a la oleada de altercados que sufrió el municipio de Torre Pacheco a mediados del mes pasado.

Y es que, advierte, "en Torre Pacheco vimos las peores consecuencias de los discursos de odio. Y lejos de rectificar, siguen en la misma línea".

Por ello, desde el PSOE se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. "La derecha y la ultraderecha están provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles", destaca.

"Frente a esto, con nuestro secretario general, Francisco Lucas, seguiremos defendiendo los derechos humanos, la democracia y la convivencia", finaliza.