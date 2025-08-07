Religión
El PSOE acusa a PP y Vox de convertir a Murcia en un "laboratorio de extrema derecha" tras el veto a ritos islámicos en Jumilla
Acusa a ambos partidos de "una fractura social de consecuencias imprevisibles"
La portavoz del PSOE en la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha lamentado que "se vulneren los valores fundamentales de nuestra Constitución, alimentando el racismo y la xenofobia" tras la aprobación de la "primera medida" en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos, aprobada por PP y Vox.
"Lamentablemente, el Partido Popular y Vox han convertido la Región de Murcia en un laboratorio de las políticas de ultraderecha", ha reprobado Gadea, quien se ha referido a la oleada de altercados que sufrió el municipio de Torre Pacheco a mediados del mes pasado.
Y es que, advierte, "en Torre Pacheco vimos las peores consecuencias de los discursos de odio. Y lejos de rectificar, siguen en la misma línea".
Por ello, desde el PSOE se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. "La derecha y la ultraderecha están provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles", destaca.
"Frente a esto, con nuestro secretario general, Francisco Lucas, seguiremos defendiendo los derechos humanos, la democracia y la convivencia", finaliza.
