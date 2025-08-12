Un rayo provoca un conato de incendio forestal en la Sierra de los Gavilanes (Yecla)

Un rayo ha provocado un conato de incendio forestal en la zona de umbría de la Sierra de los Gavilanes, en Yecla, según informaron fuentes del 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido varias llamadas a las 16.21 horas alertando del incendio que ha quemado 40 metros cuadrados de terreno.

Al mismo tiempo, la garita de vigilancia forestal de la zona informaba del avistamiento de varios rayos por dicha zona, confirmando que divisaba una columna de humo que coincidía con los datos de las llamadas.

Hasta el lugar se han desplazado agentes medioambientales de Jumilla y Yecla, Policía Local de Yecla, Vigilancia Forestal de Yecla (protección Civil), Brigada Forestal y Brigada de Intervención Rápida de Yecla Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

A las 16.33 horas, los primeros medios en llegar a la zona han confirmado dos focos de incendio en masa forestal. A las 17.06 un agente medioambiental ha informado de que el incendio estaba controlado y no serían necesarios más medios para la extinción.

Poco menos de una hora después, a las 17.56 horas, el incendio se ha dado por extinguido.