La Región de Murcia incrementa un 70% las exportaciones a Senegal y ya es la quinta provincia que más comercia con el país africano

La Región de Murcia ha escalado posiciones hasta situarse en la actualidad como la quinta provincia española más exportadora a Senegal.

En este sentido, si en el año 2020 se exportó por valor de 20,3 millones de euros, el pasado año las ventas al país de África Occidental llegaron a 34,9 millones de euros, lo que supuso un incremento superior al 70 por ciento. En los cinco primeros meses de este año, las empresas regionales han vendido productos y servicios por valor de 6,7 millones de euros, según informaron fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

Para seguir incrementando la presencia en este mercado, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), organiza del 3 al 7 de noviembre una misión comercial directa multisectorial en Dakar que permitirá a las pymes interesadas acceder a contactos comerciales exclusivos, con una agenda de contactos personalizada en uno de los países con mayor proyección internacional del continente africano.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, señaló que "Senegal es el mercado que más crece en África Occidental, ya que vive un momento económico excepcional, gracias a una estrategia nacional de desarrollo, que está siendo un revulsivo desde el punto de vista estructural para posicionar el país dentro del continente africano".

Los productos más exportados por las 53 empresas regionales que operan en ese país durante los primeros cinco meses de este año fueron productos químicos, combustibles y lubricantes, envases y embalajes, e ingredientes y aditivos para la alimentación. Senegal ocupa el puesto número 60 entre los países que compran productos y servicios a la Región.

López Aragón recordó "la importancia que tiene el continente africano en la política de diversificación geográfica de las exportaciones regionales, razón por la que desde el Gobierno regional se impulsó un plan específico para incrementar las ventas de la Región en una zona que tenía y sigue teniendo un gran potencial". "Plan que, como indica la evolución de los datos de exportaciones, está funcionando, ya que la calidad de los productos regionales se conoce cada vez más en la zona", añadió la titular de Empresa.

La acción comercial forma parte de la planificación del Plan de Promoción Exterior que desarrolla el Info con la colaboración de las Cámaras de Comercio de la Región y está cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).