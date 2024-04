La Región de Murcia, Valencia y Andalucía exigen tener voz ante la revisión de las reglas de explotación del Tajo-Segura

La Región de Murcia, la Comunitat Valenciana y Andalucía presentarán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático sus propuestas técnicas en el marco del proceso de consulta pública abierto para la aprobación del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Decreto que regula el trasvase por el acueducto Tajo-Segura.

Todo ello con el objetivo de “defender los intereses del Levante y garantizar el mantenimiento de los aportes del Trasvase, necesarios para asegurar el abastecimiento a los hogares y el riego de los cultivos”, explicó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su participación en el foro del Agua organizado por LA RAZÓN.

“Trabajamos en una propuesta que nazca fruto del consenso, y eso es lo que esperamos por parte del Gobierno de España. Una revisión pactada con todas las partes y en la que se impongan los criterios técnicos y objetivos, lejos del habitual sectarismo hídrico que estamos sufriendo los últimos años”, aseguró Rubira.

El documento, para el que hay de plazo hasta el próximo 2 de mayo, detallará la necesidad de un acuerdo para establecer los criterios en los que se basarán los cálculos para determinar las cantidades de agua a enviar.

La consejera remarcó que “los caudales ecológicos del Tajo aprobado por el Gobierno de España ya ignoraron los criterios técnicos, y en la demanda planteada por el Gobierno regional ante el Tribunal Supremo se detalló que el Ministerio no ha acreditado por qué se fijaron esas cantidades y no otras”. “Una demanda, que, por cierto, no está resuelta por el momento”, recordó Rubira.

Pacto Nacional del Agua

La consejera aprovechó su participación en el foro ‘El agua: un bien en peligro de extinción', de LA RAZÓN, para reclamar una política hídrica basada en un Pacto Nacional del Agua. “El Gobierno de España no puede delegar sus competencias en las confederaciones hidrográficas, hay que asumir que el agua es de todos los españoles y dejar de generar reinos de taifas. Necesitamos una política de Estado en materia de agua basada en la solidaridad entre territorios y en la que se planifiquen las infraestructuras necesarias para acabar con las desigualdades en materia de agua”, explicó Rubira.

La consejera destacó que en ese Pacto también se tiene que potenciar la depuración y reutilización de agua. “Para la Región es clave, por eso le damos una segunda vida al 98 por ciento del agua que depuramos, que es el 99 por ciento. Sabemos que estos recursos adicionales son importantes y se debería subir la media, que está en el nueve por ciento”, concluyó.