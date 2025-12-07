La Región reclama al Ministerio la retirada del borrador del Estatuto Marco "porque carece de rigor"

Ante la huelga de médicos convocada para los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre en protesta por el borrador de Estatuto Marco que regulará la relación laboral de los profesionales sanitarios y no sanitarios del Sistema Nacional de Salud, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, manifestó hoy que "lo más sensato que puede hacer el Ministerio de Sanidad es retirar este texto que han diseñado sin rigor y sin diálogo o consenso con los interesados".

Pedreño lamentó que sea el propio Ministerio de Sanidad "el que ha generado el mayor conflicto sanitario de los últimos años con este borrador, prometiendo mejoras económicas a los profesionales, sin dotación financiera y presupuestaria y ahora pretende trasladar el problema a las comunidades autónomas".

"La huelga es una mala noticia para todos: pacientes, ciudadanos y profesionales, porque se van a generar cancelaciones y retrasos, fruto de la política errática, irresponsable y sectaria del Gobierno de España", indicó el consejero.

Pedreño recordó que "siempre hemos defendido que es prioritario trabajar desde un escenario de coordinación, de consenso con los colectivos profesionales y representantes de los trabajadores y, en consonancia con ello, reclamamos que una reforma de esta envergadura debe contar con memoria técnica, jurídica y económica para que las medidas que se recojan el documento cuenten con una financiación realista".

"Dentro de nuestra responsabilidad y en beneficio de los pacientes y los profesionales, la plantilla de personal del Servicio Murciano de Salud ha crecido más de un 22 por ciento en los últimos cinco años y alcanza ya los 29.000 profesionales, 5.000 efectivos más que en 2020 para ampliar y mejorar la cobertura sanitaria pública", apuntó el titular regional de Salud.

En lo que respecta a facultativos, la plantilla actual está compuesta por 7.086 profesionales, lo que supone un incremento en cinco años de 1.257 más trabajando en el sistema sanitario regional, lo que se traduce en un aumento porcentual del 21,5 por ciento.

El consejero expuso además que "establecer unas condiciones actualizadas a las necesidades de los profesionales del Sistema Nacional de Salud requiere también una solución a la falta de facultativos especialistas, como venimos reclamando hace años, para poder dar respuesta a los nuevos criterios del Estatuto".

Servicios mínimos

De cara a esta huelga, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha establecido los servicios mínimos en los hospitales públicos regionales, centros de salud y consultorios que respetan el derecho de los trabajadores, al mismo tiempo que garantizan la asistencia sanitaria, especialmente la urgente y no demorable.

De este modo, en los centros de Atención Primaria con una plantilla de 10 o más facultativos, se ha establecido que haya tres médicos de familia en jornada de mañana, además de un médico de familia en horario de tarde. En los centros con menos de diez médicos se contará con dos médicos de familia en horario de mañana y uno de tarde.

Los centros con cinco o más pediatras contarán con dos en jornada de mañana y por la tarde con uno, si existe horario de tarde. Los equipos que dispongan de menos de cinco pediatras deberán tener uno de mañana y otro de tarde. Para cuidados paliativos se establece un facultativo por área de salud.

Respecto a la Atención Hospitalaria, todos los servicios del hospital se considerarán como un festivo a excepción de las unidades de Diálisis, Consultas de Oncología, Cirugía oncológica, urgente y no demorable, radioterapia, tratamientos en hospital de día, Farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables), que mantendrán su actividad al cien por cien, como jornada habitual.

Las unidades de UCI y Reanimación mantendrán el servicio necesario para garantizar la actividad quirúrgica oncológica, urgente y no demorable. En cuanto a las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, estas se atenderán en su integridad.

Sobre la Red de Salud Mental, el servicio mínimo para la atención a drogodependientes correrá a cargo de un facultativo, y en los centros de salud mental se establece un facultativo por centro. En los centros de San Andrés, Cartagena y Lorca habrá tres facultativos para atender urgencias.

Por último, en servicios complementarios, el Centro Regional de Hemodonación contará al menos con tres médicos generales, dos hematólogos por la mañana y uno en guardia localizada.